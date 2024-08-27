Як суд покарав двох чоловіків, які вбили односельця

Приміщення, в якому сталося вбивство. Фото: od.npu.gov.ua

В Одеській області двоє жителів Ізмаїльського району завдали односельцю травм, що виявилися несумісними із життям. Один із нападників бив через образу, інший просто вирішив скласти йому компанію.

Про це в понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

У грудні 2022 року в одному із сіл Кілійської громади 48-річний місцевий житель повідомив поліцейським, що прийшов до свого 55-річного знайомого додому та виявив його без ознак життя. Тіло небіжчика направили на судово-медичну експертизу. Згідно з висновком експерта, чоловік помер від тяжких тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми грудної клітини з переломами ребер.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до смерті потерпілого причетний заявник та його 42-річний товариш. Саме останній був ініціатором побиття односельця, оскільки мав з ним конфлікт.

У день скоєння злочину молодший за віком правопорушник пішов додому до потерпілого, щоб обговорити конфлікт, і запросив із собою старшого товариша. Бесіда з господарем домоволодіння не склалася, тому що ініціатор розмови почав бити його руками, ногами та держаком від сапи, а згодом до побиття доєднався і чоловік, що прийшов за компанію.

Наступного дня останній повернувся на місце злочину, виявив потерпілого мертвим, сповістив поліцію, але промовчав про те, що сталося напередодні.

Поліцейські довели причетність до злочину обох візитерів. У ході досудового розслідування допитали свідків, вилучили речові докази, провели низку експертних досліджень, зокрема, судово-психіатричне, яке встановило, що правопорушники є осудними.

Фігурантам висунули обвинувачення у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, вчинених групою осіб, що спричинило смерть потерпілого (частина друга статті 121 Кримінального кодексу України).

Рішення суду

На судовому засіданні обидва порушники не заперечували свою вину. Суд визнав підсудних винними і призначив їм покарання: 42-річному чоловіку — вісім років позбавлення волі, а 48-річному — п'ять років позбавлення волі.