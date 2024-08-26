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Відключення на Одещині — коли чекати на світло

26 серпня 2024 21:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключень світла на Одещині 27 серпня від ДТЕК
Енергетики повідомили про відключення на Одещині на завтра, 27 серпня. Фото: freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області знову введені стабілізаційні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Графіки діятимуть завтра протягом усієї доби, а споживачі будуть розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону. 

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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Відключення світла на Одещині 27 серпня: ДТЕК
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 27 серпня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 27 серпня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. 

Відключення світла Одеса 27 серпня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 27 серпня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 27 серпня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 27 серпня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

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21:26 Зеленський вимагає від правоохоронців план дій щодо розслідування незаконного перетину кордону

21:21 Відключення на Одещині — коли чекати на світло

21:17 Удари по енергетиці — у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла

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