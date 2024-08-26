Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі подовжили роботу бюветів — де можна набрати води arrow

В Одесі подовжили роботу бюветів — де можна набрати води

26 серпня 2024 16:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Бювети Одеси працюють до 22:00 - які саме
Люди набрали воду в бюветі Одеси. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 26 серпня, деякі бюветні комплекси працюватимуть довше, аніж зазвичай.  Зокрема, у чотирьох точках набору води у різних районах міста можна буде поповнити запаси до 22:00.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:
Бювети в Одесі до 22:00
Допис Одеської міськради. Фото: скриншот

Бювети працюють довше

До 22:00 сьогодні, 26 серпня, в Одесі працюють бюветні комплекси за такими адресами:

  • сквер Прохоровський; 
  • сквер Старобазарний;
  • вул. Космонавтів, 17а; 
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова).

Інші бювети Одеси  

Додамо, що в Одесі загалом діють 18 комплексів. Інші бювети розташовані за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Також важливі новини дня по темі:

комунальні послуги Одеса Одеська область вода міська рада Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:33 У Польщі заявили про порушення її кордону російським безпілотником під час ранкової атаки

16:31 Під Львовом водій протаранив АЗС та дві автівки — виникла масштабна пожежа

16:30 Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

16:27 У Харкові низка будинків залишиться без газу — перелік адрес

16:27 В Одесі подовжили роботу бюветів — де можна набрати води

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

16:26 Укрпошта презентувала благодійну марку до Дня пам'яті захисників України

16:25 Масований обстріл України — на Житомирщині є загиблий та руйнування

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

15:47 Ракета знищила транспортну компанію — подробиці удару по Одещині

15:41 На Волині вбили 20-річного поліцейського — кого підозрює ДБР

16:33 У Польщі заявили про порушення її кордону російським безпілотником під час ранкової атаки

16:31 Під Львовом водій протаранив АЗС та дві автівки — виникла масштабна пожежа

16:30 Багато спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

16:27 У Харкові низка будинків залишиться без газу — перелік адрес

16:27 В Одесі подовжили роботу бюветів — де можна набрати води

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

16:26 Укрпошта презентувала благодійну марку до Дня пам'яті захисників України

16:25 Масований обстріл України — на Житомирщині є загиблий та руйнування

15:47 Ракета знищила транспортну компанію — подробиці удару по Одещині

15:41 На Волині вбили 20-річного поліцейського — кого підозрює ДБР

15:37 Кого забезпечать протигазами на випадок застосування ядерної зброї — постанова Кабміну

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті