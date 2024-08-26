Бювети Одеси працюють до 22:00 - які саме

Люди набрали воду в бюветі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 серпня, деякі бюветні комплекси працюватимуть довше, аніж зазвичай. Зокрема, у чотирьох точках набору води у різних районах міста можна буде поповнити запаси до 22:00.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Бювети працюють довше

До 22:00 сьогодні, 26 серпня, в Одесі працюють бюветні комплекси за такими адресами:

сквер Прохоровський;

сквер Старобазарний;

вул. Космонавтів, 17а;

вул. Добровольців (Маршала Говорова).

Інші бювети Одеси

Додамо, що в Одесі загалом діють 18 комплексів. Інші бювети розташовані за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.