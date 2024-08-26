Бювети Одеси працюють до 22:00 - які саме

В Одесі подовжили роботу бюветів — де можна набрати води
26 серпня 2024 16:27
Люди набрали воду в бюветі Одеси. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 26 серпня, деякі бюветні комплекси працюватимуть довше, аніж зазвичай. Зокрема, у чотирьох точках набору води у різних районах міста можна буде поповнити запаси до 22:00.
Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Бювети працюють довше
До 22:00 сьогодні, 26 серпня, в Одесі працюють бюветні комплекси за такими адресами:
- сквер Прохоровський;
- сквер Старобазарний;
- вул. Космонавтів, 17а;
- вул. Добровольців (Маршала Говорова).
Інші бювети Одеси
Додамо, що в Одесі загалом діють 18 комплексів. Інші бювети розташовані за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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