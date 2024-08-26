Бюветы Одессы работают до 22:00 – какие именно

В Одессе продлили работу бюветов — где можно набрать воды
26 августа 2024 16:27
Люди набрали воду в бювете Одессы. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 26 августа, некоторые бюветные комплексы будут работать дольше обычного. В частности, в четырех точках набора воды в разных районах города можно будет пополнить запасы до 22:00.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Бюветы работают дольше
До 22:00 сегодня, 26 августа, в Одессе работают бюветные комплеки по следующим адресам:
- сквер Прохоровский;
- сквер Старобазарный;
- ул. Космонавтов, 17а;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова).
Другие бюветы Одессы
В Одессе всего действуют 18 комплексов. Другие бюветы расположены по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
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