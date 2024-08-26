Бюветы Одессы работают до 22:00 – какие именно

Люди набрали воду в бювете Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 августа, некоторые бюветные комплексы будут работать дольше обычного. В частности, в четырех точках набора воды в разных районах города можно будет пополнить запасы до 22:00.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Бюветы работают дольше

До 22:00 сегодня, 26 августа, в Одессе работают бюветные комплеки по следующим адресам:

сквер Прохоровский;

сквер Старобазарный;

ул. Космонавтов, 17а;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова).

Другие бюветы Одессы

В Одессе всего действуют 18 комплексов. Другие бюветы расположены по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.