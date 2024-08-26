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Ракета уничтожила транспортную компанию — подробности удара по Одесчине

26 августа 2024 15:47
Рвачова Анастасия - редактор
Утренняя атака на Одесскую область: что известно о последствиях и убытках
Спасатели работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Сегодня утром враг, во время массированной атаки на Украину, ударил по Одесчине ракетами, которые попали в транспортное предприятие. Известно, что от попадания пострадали как гражданские люди, так и работники компании. А само предприятие потеряло несколько десятков грузовых автомобилей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и увидели все последствия.

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Пожар загорелся сразу

Работники транспортного предприятия рассказывают, что всего к ним летело три ракеты в половине девятого утра. И одна попала в базу, уничтожив и повредив 30 тягачей, которые были загружены разным товаром.

"Сгорели сначала три машины, а потом все пошло, как спичка за спичкой. Все горело очень быстро. А когда закончилась тревога, приехали спасатели и быстро все потушили", — отмечает директор транспортной компании Александр Шамбалев.

Обломки уничтоженных автомобилей. Фото: Новини.LIVE
Обломки уничтоженных автомобилей. Фото: Новини.LIVE

Также предприниматель добавляет, что потери автомобилей и товара страховая компания не покрывает. Так что ущерб от удара компания оценивает в миллионы евро.

"Полностью сгорели 15 тягачей, еще столько же повреждены. Еще задело рефрижераторы и пищевые продукты: кокосовое масло, масло подсолнечника и многое другое. Да у нас там только одна машина стоит 70-80 тысяч евро", — отмечает мужчина.

Машины сгорели от ракетного удара. Фото: Новини.LIVE
Машины сгорели от ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

Пострадали водители

Кроме того, в предприятии рассказывают, что на момент удара у автомобилей находились несколько водителей, трое из которых получили травмы разной степени: осколочные или минно-взрывные. Однако, к счастью, остались живы и им оперативно оказали помощь коллеги и волонтеры, которые помогли доставить пострадавших в больницу.

"Сюда прилетела ракета и в машине упала крыша, там сидел мой друг. Тогда он понял, что произошло, успел выбить окно в машине и упасть на землю. Когда я увидел, что он ранен, то пошел к людям, чтобы вызвать "скорую", — говорит водитель Олег.

Кабины грузовиков выгорели дотла. Фото: Новини.LIVE
Кабины грузовиков выгорели дотла. Фото: Новини.LIVE

Также парень добавляет, что после шока быстро опомнился и начал помогать спасать уцелевшие машины. Таким образом, он спас товара на несколько десятков тысяч евро.

"Когда я приехал, я был в шоке. Увидел, как все горит, и начал понемногу вывозить машины. Эвакуировать их в безопасное место. Так я спас восемь автомобилей, а потом увидел своего друга, которому нужна помощь", — заключает парень.

Машины сгорели от ракетного удара. Фото: Новини.LIVE
Машины сгорели от ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

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