Ранкова атака на Одеську область: що відомо про наслідки та збитки

Ракета знищила транспортну компанію — подробиці удару по Одещині
Сьогодні зранку ворог під час масованої атаки на Україну вдарив по Одещині ракетами, які влучили в транспортне підприємство. Відомо, що від влучання постраждали як цивільні люди, так і працівники компанії. А саме підприємство втратило кілька десятків вантажних автівок.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та побачили усі наслідки.
Пожежа зайнялася одразу
Працівники транспортного підприємства розповідають, що загалом до них летіло три ракети о пів на девʼяту ранку. І одна таки влучила у базу, знищивши та пошкодивши 30 тягачів, які були завантажені різним товаром.
"Згоріло спочатку три машини, а потім все пішло, як сірник за сірником. Все горіло дуже швидко. А як закінчилася тривога, приїхали рятувальники та швидко все загасили", — зазначає директор транспортної компанії Олександр Шамбальов.
Також підприємець додає, що втрати автівок та товару страхова компанія не покриває. Тож збитки від удару компанія оцінює на мільйони євро.
"Вщент згоріло 15 тягачів, ще стільки ж пошкоджені. Ще заділо рефрижератори і харчові продукти: кокосова олія, соняшника, і багато іншого. Та в нас там тільки одна машина коштує 70-80 тисяч євро", — наголошує чоловік.
Постраждали водії
Крім того, у підприємстві розповідають, що на момент удару біля автівок перебувало кілька водіїв, троє з яких отримали травми різного ступеня: осколкові або мінно-вибухові. Проте, на щастя, вони залишилися живими і їм оперативно надали допомогу колеги та волонтери, які й допомогли доставити потерпілих до лікарні.
"Сюди прилетіла ракета, і в машині впав дах, там сидів мій друг. Тоді він зрозумів, що сталося, встиг вибити вікно у машині та впасти на землю. Коли я побачив, що він поранений, то пішов до людей, щоб викликати "швидку", — каже водій Олег.
Також хлопець додає, що після шоку швидко схаменувся та почав допомагати рятувати вцілілі машини. Таким чином він врятував товару на кілька десятків тисяч євро.
"Коли я приїхав, я був в шокові. Побачив, як все горить, і почав потроху вивозити машини. Евакуйовувати їх в безпечне місце. Так я врятував вісім автівок, а тоді побачив свого друга, якому потрібна допомога", — підсумовує хлопець.
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