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Ракета знищила транспортну компанію — подробиці удару по Одещині

26 серпня 2024 15:47
Рвачова Анастасія - редактор
Ранкова атака на Одеську область: що відомо про наслідки та збитки
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Сьогодні зранку ворог під час масованої атаки на Україну вдарив по Одещині ракетами, які влучили в транспортне підприємство. Відомо, що від влучання постраждали як цивільні люди, так і працівники компанії. А саме підприємство втратило кілька десятків вантажних автівок. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та побачили усі наслідки. 

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Працівники транспортного підприємства розповідають, що загалом до них летіло три ракети о пів на девʼяту ранку. І одна таки влучила у базу, знищивши та пошкодивши 30 тягачів, які були завантажені різним товаром. 

"Згоріло спочатку три машини, а потім все пішло, як сірник за сірником. Все горіло дуже швидко. А як закінчилася тривога, приїхали рятувальники та швидко все загасили", — зазначає директор транспортної компанії Олександр Шамбальов. 

Уламки знищених автівок. Фото: Новини.LIVE
Уламки знищених автівок. Фото: Новини.LIVE

Також підприємець додає, що втрати автівок та товару страхова компанія не покриває. Тож збитки від удару компанія оцінює на мільйони євро. 

"Вщент згоріло 15 тягачів, ще стільки ж пошкоджені. Ще заділо рефрижератори і харчові продукти: кокосова олія, соняшника, і багато іншого. Та в нас там тільки одна машина коштує 70-80 тисяч євро", — наголошує чоловік.

Машини згоріли від ракетного удару. Фото: Новини.LIVE
Машини згоріли від ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

Постраждали водії 

Крім того, у підприємстві розповідають, що на момент удару біля автівок перебувало кілька водіїв, троє з яких отримали травми різного ступеня: осколкові або мінно-вибухові. Проте, на щастя, вони залишилися живими і їм оперативно надали допомогу колеги та волонтери, які й допомогли доставити потерпілих до лікарні. 

"Сюди прилетіла ракета, і в машині впав дах, там сидів мій друг. Тоді він зрозумів, що сталося, встиг вибити вікно у машині та впасти на землю. Коли я побачив, що він поранений, то пішов до людей, щоб викликати "швидку", — каже водій Олег. 

Кабіни вантажівок вигоріли вщент. Фото: Новини.LIVE
Кабіни вантажівок вигоріли вщент. Фото: Новини.LIVE

Також хлопець додає, що після шоку швидко схаменувся та почав допомагати рятувати вцілілі машини. Таким чином він врятував товару на кілька десятків тисяч євро. 

"Коли я приїхав, я був в шокові. Побачив, як все горить, і почав потроху вивозити машини. Евакуйовувати їх в безпечне місце. Так я врятував вісім автівок, а тоді побачив свого друга, якому потрібна допомога", — підсумовує хлопець. 

Машини згоріли від ракетного удару. Фото: Новини.LIVE
Машини згоріли від ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

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