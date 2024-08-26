Росіяни атакували Одещину — багато поранених та перебої з електропостачанням

Унаслідок російського удару по Одещині постраждали діти, — ОВА
У понеділок, 26 серпня, російська армія завдала масованого удару по Україні. На Одещині серед постраждалих — діти.
Про це повідомив заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Харлов в етері телемарафону "Єдині новини".
Наслідки російської атаки на Одещину
В ОВА зазначили, що у результаті ранкової атаки постраждали десятеро людей, серед них — три дитини.
За словами Харлова, це наслідки падіння уламків чотирьох збитих ракет, які летіли на Одещину.
"У лікарні наразі перебувають п'ять дорослих і одна дитина. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості", — сказав він.
Заступник голови ОВА також додав, що внаслідок пошкоджень електропередач в Одеській області без світла були 580 тис. абонентів.
"Зараз ця цифра зменшилась до 150 тис. споживачів, їх обіцяють заживити протягом доби", — підсумував Харлов.
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