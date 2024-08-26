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Унаслідок російського удару по Одещині постраждали діти, — ОВА

26 серпня 2024 20:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Росіяни атакували Одещину — багато поранених та перебої з електропостачанням
Рятувальники на місці падіння російської ракети. Ілюстративне фото: ДСНС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 26 серпня, російська армія завдала масованого удару по Україні. На Одещині серед постраждалих — діти.

Про це повідомив заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Харлов в етері телемарафону "Єдині новини".

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В ОВА зазначили, що у результаті ранкової атаки постраждали десятеро людей, серед них — три дитини.

За словами Харлова, це наслідки падіння уламків чотирьох збитих ракет, які летіли на Одещину.

"У лікарні наразі перебувають п'ять дорослих і одна дитина. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості", — сказав він.

Заступник голови ОВА також додав, що внаслідок пошкоджень електропередач в Одеській області без світла були 580 тис. абонентів.

"Зараз ця цифра зменшилась до 150 тис. споживачів, їх обіцяють заживити протягом доби", — підсумував Харлов.

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