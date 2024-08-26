Росіяни виводять кораблі з Чорного моря: деталі

Корвет "Амур" на воді. Фото: Reddit

В стрій Каспійської флотилії ВМФ РФ сьогодні, 26 серпня, був введений ракетний корвет "Амур". Він є носієм крилатих ракет "Калібр" та належить до проекту 22800 "Каракурт".

Про це пише видання Defence Express.

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Ймовірно, корвет "Амур" був переведений в Каспійське море з Чорного через загрозу ураження з боку українських сил. Таким чином, Каспійська флотилія ВМФ РФ має в своєму складі чотири носії "Калібрів" із сумарним залпом до 32 ракет.

Дальність 1500 км від гіпотетичного пускового району Каспійського моря. Фото: Defence Express

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування неподалік Новоросійська, а "Амур" тепер виведений з Чорноморського басейну. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Характеристики мають кораблі проєкту 22800 "Каракурт":