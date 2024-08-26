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Без даху над головою — ранкова атака очима одеситів

26 серпня 2024 16:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Ракетний удар по Одещині 26 серпня: очевидці про наслідки атаки
Дитяча іграшка на подвір'ї серед уламків внаслідок ракетної атаки на Одещину 26 серпня. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Зруйновані будинки, потрощені вікна та покинуті дитячі іграшки на подвір'ї — такі наслідки ранкового ракетного удару по Одещині. Атака завдала значних руйнувань житловим будинкам і залишила кілька родин без даху над головою.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та побачили наслідки.

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Діти встигли сховатися

Валентина, мешканка одного з постраждалих будинків, розповіла, що під час тривоги родина була вдома. Найголовніше для жінки те, що у підвалі встигли сховатися діти.  

"Чоловік сказав спуститися в підвал. Діти встигли сховатися, а я залишилася в хаті. Уламок мене зачепив, але добре, що всі живі. Вибиті всі вікна, двері на другому поверсі, стіни й дах також пошкоджені", — ділиться жінка.

Ударною хвилею серйозно пошкоджено дах, частина покрівлі повністю зруйнована, вікна вибиті. Виникли великі тріщини на стінах, а також видно обірвані дроти, що висять над подвір'ям.

Руйнування, Одещина, 26 серпня
Вибите скло у будинку. Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Одещині 26 серпня: наслідки
Будинок пошкоджено атакою. Фото: Новини.LIVE

Домівки немає, але життя не закінчується

Без даху над головами залишилась й родина Івана — чоловікові та його близьким пощастило. Самого господаря вдома не було, а його дружина та батьки планували поїхати у більш безпечне місце, та як тільки вони підійшли до авто — пролунав гучний вибух. Уламок ракети влучив прямо за їхній гараж.

"Хати нема, приїхав — мама, тато і моя жінка вийшли з двору, коли прилетіла ракета. Вона впала біля гаража, все рознесло, дах зруйнований, вікна та двері вибиті. У батьків меблі потрощені, холодильник розвалився. Батьки та жінка в лікарні, діти у бабусі. Що будемо робити з житлом — не знаю", — розповідає чоловік.

Ракета впала за гараж
Пошкоджений гараж. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований вщент будинок внаслідок атаки на Одещину 26 серпня
Уламки на подвір'ї. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що родина залишилася без житла, Іван планує ночувати в зруйнованому будинку. Умови для проживання катастрофічні, однак чоловік не опускає руки та вірить у скорішу відбудову не тільки своєї домівки, але й усієї України.

"Дітей сюди не привезеш, вікон нема, дверей нема. Якщо піде дощ, будемо сидіти з тазами з водою. Але треба якось жити далі, життя не закінчується. Ракета впала на гараж, і це, можливо, врятувало моїх родичів", – розповідає Іван.

Зруйнований будинок, атака на Одещину 26 серпня
Руйнування приватного будинку на Одещині. Фото: Новини.LIVE
Зруйнована оселя на Одещині, атака 26 серпня
Руйнування всередині оселі. Фото: Новини.LIVE

Наразі міські та громадські організації привезли мешканцям тимчасову плівку. На місці  власникам пошкодженого житла допомагають перекрити дахи та вікна. 

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