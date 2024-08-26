Ракетный удар по Одесчине 26 августа: очевидцы о последствиях атаки

Детская игрушка во дворе среди обломков в результате ракетной атаки на Одесчину 26 августа. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные дома, разбитые окна и заброшенные детские игрушки во дворе — таковы последствия утреннего ракетного удара по Одесчине. Атака нанесла значительные разрушения жилым домам и оставила несколько семей без крова.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и увидели последствия.

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Дети успели спрятаться

Валентина, жительница одного из пострадавших домов, рассказала, что во время тревоги семья была дома. Самое главное для женщины, что в подвале успели спрятаться дети.

"Муж сказал спуститься в подвал. Дети успели спрятаться, а я осталась в доме. Обломок меня задел, но хорошо, что все живы. Выбиты все окна, двери на втором этаже, стены и крыша также повреждены", — делится женщина.

Ударной волной серьезно повреждена крыша, часть кровли полностью разрушена, окна выбиты. Возникли большие трещины на стенах, а также видны оборванные провода, висящие над двором.

Выбиты стекла в доме. Фото: Новини.LIVE

Дом поврежден атакой. Фото: Новини.LIVE

Дома нет, но жизнь не заканчивается

Без крова осталась и семья Ивана — мужу и его близким повезло. Самого хозяина дома не было, а его жена и родители планировали поехать в более безопасное место, и как только они подошли к автомобилю — раздался громкий взрыв. Обломок ракеты попал прямо за их гараж.

"Дома нет, приехал — мама, папа и моя жена вышли со двора, когда прилетела ракета. Она упала возле гаража, все разнесло, крыша разрушена, окна и двери выбиты. У родителей мебель разбита, холодильник развалился. Родители и жена в больнице, дети у бабушки. Что будем делать с жильем — не знаю", — рассказывает мужчина.

Поврежденный гараж. Фото: Новини.LIVE

Обломки во дворе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что семья осталась без жилья, Иван планирует ночевать в разрушенном доме. Условия для проживания катастрофические, однако мужчина не опускает руки и верит в скорейшее восстановление не только своего дома, но и всей Украины.

"Детей сюда не привезешь, окон нет, дверей нет. Если пойдет дождь, будем сидеть с тазами с водой. Но надо как-то жить дальше, жизнь не кончается. Ракета упала на гараж, и это, возможно, спасло моих родственников", – рассказывает Иван.

Разрушение частного дома в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Разрушения внутри дома. Фото: Новини.LIVE

Городские и общественные организации привезли жителям временную пленку. На месте владельцам поврежденного жилья помогают перекрыть крыши и окна.