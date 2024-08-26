Небезпечні води на Одещині: екологи попередили про забруднення

Цвітіння води в озері. Флюстративне фото: agronews.ua

За результатами лабораторних досліджень, проведених після масової загибелі качок у озері Путрино, виявлено значне забруднення води. У водоймі фахівці зафіксували перевищення концентрацій деяких шкідливих речовин у понад 13 разів.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі Держекоінспеції Південно-Західного округу.

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Результати досліджень

Аналіз результатів проб води з озера Путрино, що розташоване неподалік села Троїцьке, показав, що стан водойми вкрай незадовільний. Зокрема, виявлено перевищення гранично-допустимих концентрацій:

завислі речовини — в 6,8 разів;

азот амонійний— в 5,5 рази;

нітрити — в 13,7 разів;

фосфати — в 2,5 рази;

показники біологічного і хімічного споживання кисню — в 2,6 та 1,7 разів відповідно.

Допис фахівців. Фото: скриншот

Наслідки для людини та природи

Такі показники можуть мати серйозні негативні наслідки для флори і фауни озера. Високий рівень забруднювачів може спричинити подальшу загибель риби, птахів та інших живих організмів. Для людей такі показники загрожують якістю питної води та можуть викликати захворювання при контакті з такою водою. Одна з можливих причин такого забруднення — аномально висока температура повітря, яка сприяє накопиченню шкідливих речовин у водоймі.