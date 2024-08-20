Загибель качок на Одещині: у чому причина

На Одещині зафіксували загибель качок. Ілюстративне фото: PIXNIO

Сьогодні, 20 серпня, на Одещині було зафіксовано випадок масової загибелі качок. Інспектор вже відібрав проби з водойми для того, аби з'ясувати причини явища.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Держекоінспеції Південно-Західного округу.

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Загибель качок виявили на озері Путрине, що в районі села Троїцьке. Лабораторні дослідження води з озера допоможуть встановити, чи могли бути отруєння, інфекційні хвороби або забруднення водойми потенційними причинами цього явища.

Можливі причини загибелі

Ймовірними причинами загибелі качок в озері можуть бути як природні фактори, такі як токсичні водорості або нестача кисню у воді через високі температури, так і антропогенні впливи, включаючи хімічні викиди або забруднення відходами. Результати досліджень будуть оголошені додатково.