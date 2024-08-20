Гибель уток в Одесской области: в чем причина

В Одесской области зафиксировали гибель уток. Иллюстративное фото: PIXNIO

Сегодня, 20 августа, в Одесской области был зафиксирован случай массовой гибели уток. Инспектор уже отобрал пробы из водоема для того, чтобы выяснить причины явления.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Госэкоинспеции Юго-Западного округа.

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Гибель уток обнаружили на озере Путрино в районе села Троицкое. Лабораторные исследования воды из озера помогут установить, могли быть отравления, инфекционные болезни или загрязнение водоема потенциальными причинами этого явления.

Возможные причины гибели

Вероятными причинами гибели уток в озере могут быть как природные факторы , такие как токсичные водоросли или недостаток кислорода в воде из-за высоких температур, так и антропогенных воздействий, включая химические выбросы или загрязнения отходами. Результаты исследований будут объявлены дополнительно.