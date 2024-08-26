Опасные воды в Одесской области: экологи предупредили о загрязнении

Цветение воды в озере. Флюстративное фото: agronews.ua

По результатам лабораторных исследований, проведенных после массовой гибели уток в озере Путрино, было выявлено значительное загрязнение воды. В водоеме специалисты зафиксировали превышение концентраций некоторых вредных веществ более чем в 13 раз.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Госэкоинспеции Юго-Западного округа.

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Результаты исследований

Анализ результатов проб воды из озера Путрино, расположенного вблизи села Троицкое, показал, что состояние водоема крайне неудовлетворительное. В частности, выявлено превышение предельно допустимых концентраций:

взвешенные вещества — в 6,8 раз;

азот аммонийный — в 5,5 раза;

нитриты — в 13,7 раз;

фосфаты — в 2,5 раза;

показатели биологического и химического потребления кислорода — в 2,6 и 1,7 раз соответственно.

Сообщение специалистов. Фото: скриншот

Последствия для человека и природы

Такие показатели могут иметь серьезные отрицательные последствия для флоры и фауны озера. Высокий уровень загрязнителей может привести к дальнейшей гибели рыбы, птиц и других живых организмов. Для людей такие показатели угрожают качеством питьевой воды и могут вызывать заболевание при контакте с водой. Одна из возможных причин такого загрязнения — аномально высокая температура воздуха, способствующая накоплению вредных веществ в водоеме.