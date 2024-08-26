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Оккупанты боятся за свой флот — РФ вывела ракетоноситель из Черного моря в Каспий

26 августа 2024 18:42
Верзилова Єлизавета - редактор
Россияне выводят корабли из Черного моря: детали
Корвет "Амур" на воде. Фото: Reddit
Верзилова Єлизавета - редактор

В строй Каспийской флотилии ВМФ РФ сегодня, 26 августа, был введен ракетный корвет "Амур". Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и принадлежит к проекту 22800 "Каракурт".

Об этом пишет издание Defence Express.

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"Амур" в Каспии

Вероятно, корвет "Амур" был переведен в Каспийское море из Черного из-за угрозы поражения со стороны украинских сил. Таким образом, Каспийская флотилия ВМФ РФ имеет в своем составе четыре носителя "Калибров" с суммарным залпом до 32 ракет.

Дальность пуска ракет "Калибр"
Дальность 1500 км от гипотетического пускового района Каспийского моря. Фото: Defence Express

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда "Туча" проходит испытание неподалеку от Новороссийска, а "Амур" теперь выведен из черноморского бассейна. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристики имеют корабли проекта 22800 "Каракурт":

  • водозамещение полное — 870 тонн;
  • длина и ширина корпуса — 67 и 11 метров соответственно;
  • скорость и дальность хода — 30 узлов полная и 2500 миль соответственно;
  • экипаж и показатель автономности — 39 человек и 15 суток соответственно;
  • набор вооружения — одна 76-мм артустановка, восемь пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", морской комплекс ПВО "Панцирь-МЭ".

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