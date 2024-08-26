Россияне выводят корабли из Черного моря: детали

Оккупанты боятся за свой флот — РФ вывела ракетоноситель из Черного моря в Каспий
В строй Каспийской флотилии ВМФ РФ сегодня, 26 августа, был введен ракетный корвет "Амур". Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и принадлежит к проекту 22800 "Каракурт".
Об этом пишет издание Defence Express.
"Амур" в Каспии
Вероятно, корвет "Амур" был переведен в Каспийское море из Черного из-за угрозы поражения со стороны украинских сил. Таким образом, Каспийская флотилия ВМФ РФ имеет в своем составе четыре носителя "Калибров" с суммарным залпом до 32 ракет.
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда "Туча" проходит испытание неподалеку от Новороссийска, а "Амур" теперь выведен из черноморского бассейна. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Характеристики имеют корабли проекта 22800 "Каракурт":
- водозамещение полное — 870 тонн;
- длина и ширина корпуса — 67 и 11 метров соответственно;
- скорость и дальность хода — 30 узлов полная и 2500 миль соответственно;
- экипаж и показатель автономности — 39 человек и 15 суток соответственно;
- набор вооружения — одна 76-мм артустановка, восемь пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", морской комплекс ПВО "Панцирь-МЭ".
Читайте Новини.LIVE!