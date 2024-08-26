Россияне выводят корабли из Черного моря: детали

Корвет "Амур" на воде. Фото: Reddit

В строй Каспийской флотилии ВМФ РФ сегодня, 26 августа, был введен ракетный корвет "Амур". Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и принадлежит к проекту 22800 "Каракурт".

Об этом пишет издание Defence Express.

Читайте также:

"Амур" в Каспии

Вероятно, корвет "Амур" был переведен в Каспийское море из Черного из-за угрозы поражения со стороны украинских сил. Таким образом, Каспийская флотилия ВМФ РФ имеет в своем составе четыре носителя "Калибров" с суммарным залпом до 32 ракет.

Дальность 1500 км от гипотетического пускового района Каспийского моря. Фото: Defence Express

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда "Туча" проходит испытание неподалеку от Новороссийска, а "Амур" теперь выведен из черноморского бассейна. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристики имеют корабли проекта 22800 "Каракурт":