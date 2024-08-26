Стрелял в соседа: полиция задержала одессита

Не воспринял критику в свой адрес — одессит чуть не пристрелил соседа
В Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных своему соседу. Фигурант чуть не застрелил знакомого, за что теперь может сесть за решетку.
Об этом в понедельник. 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали инцидента
В одном из частных секторов в Пересыпском районе Одессы 50-летний мужчина поругался со своим соседом 42 лет. Младший одессит пришел к фигуранту пожаловаться на него, на что старший мужчина среагировал очень резко и агрессивно — он произвел несколько выстрелов в гостя.
Ссору видела местная жительница, вызвавшая бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего с огнестрельными проникающими ранениями брюшной полости, бедра, ягодицы и лобкового участка.
Задержание и подозрение
Полицейские разыскали нападавшего и задержали его. В совершенном одессите признался. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера.
Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Это преступление лишением свободы сроком до восьми лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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