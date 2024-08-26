Стрелял в соседа: полиция задержала одессита

Полиция задержала подозреваемого. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных своему соседу. Фигурант чуть не застрелил знакомого, за что теперь может сесть за решетку.

Об этом в понедельник. 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном из частных секторов в Пересыпском районе Одессы 50-летний мужчина поругался со своим соседом 42 лет. Младший одессит пришел к фигуранту пожаловаться на него, на что старший мужчина среагировал очень резко и агрессивно — он произвел несколько выстрелов в гостя.

У одессита изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Ссору видела местная жительница, вызвавшая бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего с огнестрельными проникающими ранениями брюшной полости, бедра, ягодицы и лобкового участка.

Задержание и подозрение

Полицейские разыскали нападавшего и задержали его. В совершенном одессите признался. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Это преступление лишением свободы сроком до восьми лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.