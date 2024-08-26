Стріляв у сусіда: поліція затримала одесита

Не сприйняв критику на свою адресу — одесит ледь не пристрелив сусіда
В Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних своєму сусіду. Фігурант ледь не застрелив знайомого, за що тепер може сісти за ґрати.
Про це у понеділок. 26 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Деталі інциденту
В одному з приватних секторів у Пересипському районі Одеси 50-річний чоловік посварився зі своїм сусідом 42 років. Молодший одесит прийшов до фігуранта поскаржитись на нього, на що старший чоловік зреагував дуже різко й агресивно — він здійснив декілька пострілів у гостя.
Сварку бачила місцева жителька, яка викликала бригаду швидкої допомоги. Лікарі госпіталізували потерпілого з вогнепальними проникаючими пораненнями черевної порожнини, стегна, сідниці та лобкової ділянки.
Затримання та підозра
Поліцейські розшукали нападника і затримали його. У скоєному одесит зізнався. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера.
Фігуранту повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Цей злочин позбавленням волі строком до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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