Стріляв у сусіда: поліція затримала одесита

Поліція затримала підозрюваного. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних своєму сусіду. Фігурант ледь не застрелив знайомого, за що тепер може сісти за ґрати.

Про це у понеділок. 26 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

В одному з приватних секторів у Пересипському районі Одеси 50-річний чоловік посварився зі своїм сусідом 42 років. Молодший одесит прийшов до фігуранта поскаржитись на нього, на що старший чоловік зреагував дуже різко й агресивно — він здійснив декілька пострілів у гостя.

У одесита вилучили зброю. Фото: Нацполіція

Сварку бачила місцева жителька, яка викликала бригаду швидкої допомоги. Лікарі госпіталізували потерпілого з вогнепальними проникаючими пораненнями черевної порожнини, стегна, сідниці та лобкової ділянки.

Затримання та підозра

Поліцейські розшукали нападника і затримали його. У скоєному одесит зізнався. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера.

Фігуранту повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Цей злочин позбавленням волі строком до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.