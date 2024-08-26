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В Одесі деякі школи та дитсадки втратили можливість використовувати свої укриття

26 серпня 2024 17:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Заклади освіти Одеси не можуть використовувати укриття: зміна у вимогах
Вказівник до укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Через зміну вимог до укриттів у закладах освіти, залежно від рівня небезпеки території, дев'ять одеських шкіл та дитячих садків не зможуть продовжувати використовувати укриття, які функціонували минулого року. Зокрема, це стосується цокольних поверхів та бетонних споруд, що раніше слугували укриттями. 

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомила заступниця Одеського міського голови з питань освіти Олена Буйневич.

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Приміщення для захисту цивільного населення не відповідають новим вимогам безпеки для забезпечення очного навчання. Бетонні споруди можна використовувати як укриття, але не для здобувачів освіти

"У цих закладах немає підвалів і територія не дозволена для будівництва заглиблених споруд через близьке розташування багатоповерхівок і щільного розміщення комунікацій, які нема куди перенести, або катакомб", — зазначила Олена Буйневич.

Укриття в шкоах та дитсадах Одеси: яка проблема
Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот 

Яке рішення

Зміни стосуються населених пунктів, таких як Одеса, де обстріли балістичними ракетами стали не рідкістю. Наразі для дошкільнят шукають місця у найближчих дитсадках, які мають укриття, що відповідають новим вимогам. 

"Наразі для дошкільнят шукаємо місця у найближчих садочках з прийнятими укриттями, оскільки декілька відкриваємо, всіх забезпечимо", — додала Олена Буйневич.

Щодо шкіл, то планується організація навчального процесу в інших освітніх закладах, де умови безпечні для проведення уроків. Для інших одеситів та гостей міста нічого не зміниться — укриття продовжать діяти в звичному режимі, туди можна буде потрапити у разі повітряних тривог.

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