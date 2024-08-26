Учебные заведения Одессы не могут использовать укрытие: изменение в требованиях

Указатель к укрытию. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Из-за изменения требований к укрытиям в учебных заведениях, в зависимости от уровня опасности территории, девять одесских школ и детских садов не смогут продолжать использовать укрытия, функционировавшие в прошлом году. В частности, это касается цокольных этажей и бетонных сооружений, ранее служивших укрытиями.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила заместитель Одесского городского головы по вопросам образования Елена Буйневич.

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Новые требования к укрытиям

Помещения для защиты гражданского населения не отвечают новым требованиям безопасности для обеспечения очного обучения. Бетонные постройки можно использовать как укрытие, но не для соискателей образования.

"В этих заведениях нет подвалов и территория не разрешена для строительства углубленных сооружений из-за близкого расположения многоэтажек и плотного размещения коммуникаций, которые некуда перенести, или катакомб", — отметила Елена Буйневич.

Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот

Какое решение

Изменения касаются населенных пунктов, таких как Одесса, где обстрелы баллистическими ракетами стали нередкостью. Сейчас для дошкольников ищут места в ближайших детсадах, которые имеют укрытия, отвечающие новым требованиям.

"Пока для дошкольников ищем места в ближайших садиках с принятыми укрытиями, поскольку несколько открываем, всех обеспечим", — добавила Елена Буйневич.

Относительно школ планируется организация учебного процесса в других образовательных учреждениях, где условия безопасны для проведения уроков. Для других одесситов и гостей города ничего не изменится — укрытия продолжат работать в обычном режиме, туда можно будет попасть в случае воздушных тревог.