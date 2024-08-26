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В результате российского удара по Одесской области пострадали дети, — ОВА

26 августа 2024 20:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Россияне атаковали Одесскую область — много раненых и перебои с электроснабжением
Спасатели на месте падения российской ракеты. Иллюстративное фото: ГСЧС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 26 августа, российская армия нанесла массированный удар по Украине. В Одесской области среди пострадавших — дети.

Об этом сообщил заместитель начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Александр Харлов в эфире телемарафона "Єдині новини".

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В ОВА отметили, что в результате утренней атаки пострадали десять человек, среди них три ребенка.

По словам Харлова, это последствия падения обломков четырех сбитых ракет, летевших на Одесскую область.

"В больнице находятся пять взрослых и один ребенок. Их состояние оценивают как средней тяжести", — сказал он.

Замглавы ОВА также добавил, что в результате повреждений электропередач в Одесской области без света находились 580 тыс. абонентов.

"Сейчас эта цифра уменьшилась до 150 тыс. потребителей, их обещают подключить в течение суток", — подытожил Харлов.

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