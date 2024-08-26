Россияне атаковали Одесскую область — много раненых и перебои с электроснабжением

В результате российского удара по Одесской области пострадали дети, — ОВА
В понедельник, 26 августа, российская армия нанесла массированный удар по Украине. В Одесской области среди пострадавших — дети.
Об этом сообщил заместитель начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Александр Харлов в эфире телемарафона "Єдині новини".
Последствия российской атаки на Одесскую область
В ОВА отметили, что в результате утренней атаки пострадали десять человек, среди них три ребенка.
По словам Харлова, это последствия падения обломков четырех сбитых ракет, летевших на Одесскую область.
"В больнице находятся пять взрослых и один ребенок. Их состояние оценивают как средней тяжести", — сказал он.
Замглавы ОВА также добавил, что в результате повреждений электропередач в Одесской области без света находились 580 тыс. абонентов.
"Сейчас эта цифра уменьшилась до 150 тыс. потребителей, их обещают подключить в течение суток", — подытожил Харлов.
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