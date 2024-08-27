Відключення світла в Одесі на 27 серпня: адреси аварій

Не тільки графіки, а й планові — хто з одеситів сьогодні буде без світла
27 серпня 2024 09:25
Ремонт електромереж. Фото: УНІАН
Сьогодні, 27 серпня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська — усі будинки;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський пров. — усі будинки;
- Жевахова гора, 3а, 4 — 81;
- Ринкова, 7;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський пров. — усі будинки;
- Локомотивна, 1 — 27;
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 14-а лінія на житловому масиві — усі будинки;
- Капітана Кузнєцова, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91а, 91б;
- Лесі Українки, 78 — 102.
Південний РЕМ:
- Левітана, 123б;
- просп. Свободи, 52.
Центральний РЕМ:
- Бреуса, 4 — 35;
- Композитора Бортнянського (Кристалевського), 1а, 3, 26;
- Мальовнича (Скворцова), 26 — 51;
- пров. Фруктовий, 1 — 9;
- Зелена, 11.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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