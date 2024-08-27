Відключення світла в Одесі на 27 серпня: адреси аварій

Ремонт електромереж. Фото: УНІАН

Сьогодні, 27 серпня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська — усі будинки;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський пров. — усі будинки;

Жевахова гора, 3а, 4 — 81;

Ринкова, 7;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський пров. — усі будинки;

Локомотивна, 1 — 27;

9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 14-а лінія на житловому масиві — усі будинки;

Капітана Кузнєцова, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91а, 91б;

Лесі Українки, 78 — 102.

Південний РЕМ:

Левітана, 123б;

просп. Свободи, 52.

Центральний РЕМ:

Бреуса, 4 — 35;

Композитора Бортнянського (Кристалевського), 1а, 3, 26;

Мальовнича (Скворцова), 26 — 51;

пров. Фруктовий, 1 — 9;

Зелена, 11.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: