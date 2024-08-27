Літо-2024: як працюють курортні селища Одещини, які під забороною

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Прибережний південь Одещини завжди був популярним місцем для відпочинку українців. Сергіївка, Курортне, Лебедівка — ці назви чув кожен, хто хоча б один раз приїжджав до Одеси на поїзді та розумів: це кличуть на автобуси далі. З війною колись улюблені селища спустіли, і не кожен наважиться до них доїхати. Та й шлях ускладнюється транзитною зоною, проїзд якою дозволено не всім. Але все ж охочі погрітися на сонечку та покупатися у Чорному морі є!

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як працюють бази відпочинку в курортних селищах Одещини.

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Після початку повномасштабної війни на території України відпочинок на морському узбережжі був під забороною через постійну загрозу атаки з боку ворожої армії. Росіяни неодноразово обстрілювати Одеську область ракетами та дронами та випустили в акваторію Чорного моря десятки мін, яких прибивало до українського суходолу. Цього року ситуація дещо стабілізувалася та відпочинок дозволили в Одесі, а курортні селища досі під забороною. Але попри це, деякі бази продовжують працювати та запрошувати клієнтів. Порівняно з довоєнними роками, пропозицій та попиту великого немає, але Сергіївка, Лебедівка та Курортне запрошують туристів, попри заборони.

Готель сімейного типу у Сергіївці. Фото: booking.com

Двоспальне ліжко у готельному номері. Фото: booking.com



Але відкритися на цей сезон довелося з двох причин: бізнес почав сильно просідати, а люди приїздили та шукали місце, де зупинитися. В одному з готелів кажуть, що найбільше людей було в середині липня — зараз же попит поступово падає, тож вони планують закриватися до наступного літа. Крім того, у місці відпочинку попереджають про можливі загрози з моря.

" На території області наразі існує підвищена загроза для безпеки туристів. Тож ми пропонуємо людям перед поїздкою ознайомитися з правилами. Але не завжди люди розуміють, про що саме йдеться", — зазначає адміністраторка готелю.

Водночас в іншому готелі ситуація дещо схожа. За словами власників, після атаки на багатоповерховий будинок у Сергіївці думок щодо відкриття взагалі не було. Навпаки, за два роки покращували заходи безпеки: моніторили узбережжя, поставили протимінні сітки та облаштували невелике укриття.

"Ми одразу вирішили, що не будемо працювати. Так і було два роки. Але цього сезону дуже багато людей питали, чи будемо ми відкриватися і коли. Ми не жаліємося ні на що — у разі чого одразу оголошуємо людям, що може бути небезпечно", — розповідає власниця Світлана.

Покращений двомісний номер. Фото: booking.com

Альтанка на базі відпочинку. Фото: booking.com

Як доїхати

Щоб дістатися зараз до півдня Одеської області, необхідно перетнути транзитну прикордонну зону з Молдовою. Але це доступно не для всіх — усім військовозобовʼязаним та чоловікам призовного віку потрібно мати відповідні дозволи на це і лише за значущих причин. У жодному з готелів Новинам.LIVE не змогли підтвердити, що якимось чином допомагають у проїзді цією зоною. Проте чоловіки у коментарях писали, що особисто брали дозволи у Білгород-Дністровського прикордонного загону за кілька тижнів до відпочинку.

Коментарі людей у соцмережах. Фото: скриншот

Куди піти

Окрім самих готелів та баз відпочинку, курортні селища пропонують й інші розваги. Зокрема, у Сергіївці є вейк-парк Jump&Fly та кайт-клуб Windrider Bereg. Так, всі любителі екстремального спорту зможуть насолодитися та відпочити на повну. До того ж ціни приємні: від 200 грн за годину, а з інструктором — від 500.

Вартість розваг у Сергіївці. Фото: скриншот

Також можна з'їздити на екскурсію до Аккерманської фортеці, записатися на яку можливо за добу за телефоном.

Безпека понад усе

Одним з головних факторів для відкриття була безпека. Безперечно, що відповідальними за власне життя залишаються самі люди, які вирішують відпочити у "червоній" зоні. Проте власники бізнесу зобовʼязані забезпечити усіма необхідними засобами туристів.

"Відверто скажу, що ми працюємо на свій страх та ризик. І розуміємо, що від прямого влучання ніхто не застрахований і ми нічого не встигнемо зробити. Але власними силами відремонтували підвал, в який можуть спуститися люди, і поставили там аптечку з водою. Ну і, звичайно, усім новим клієнтам проводимо інструктаж з техніки безпеки", — розповідає адміністратор закладу у Грибівці.

Пляж у Грибівці. Фото: Грибівка Online

Слід зазначити, що не в усіх базах відпочинку відповіли на запитання щодо наявності укриття. Дехто назвав це конфіденційною інформацію, яку не можна розповсюджувати на загал, а дехто просто кинув слухавку.

Яка вартість

Також варто сказати, що, попри здорожчання цін, тижнева вартість проживання за двох людей досить демократична. В середньому за шість ночей доведеться віддати 5000 гривень, що виходить за добу на людину близько 400.

Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот

Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот

Крім того, є також і дорожчі варіанти. Так, за апартаменти у Сергіївці вже доведеться віддати 12 500 гривень за тиждень.

Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот

Сьогодні ворог продовжує терор мирних регіонів України, зокрема й Одещини. Але навіть попри постійні ризики та заборони, люди все одно із задоволенням приїздять на відпочинок до улюблених баз. Зрозуміло, що попит на тихі й майже безлюдні місця буде завжди, адже через війну багато закладів у раніше курортній зоні були вимушені закритися. Проте завжди треба памʼятати, що не слід нехтувати своїм життям заради тижня біля моря!