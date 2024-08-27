Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини arrow

Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

27 серпня 2024 10:07
Рвачова Анастасія - редактор
Літо-2024: як працюють курортні селища Одещини, які під забороною
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Прибережний південь Одещини завжди був популярним місцем для відпочинку українців. Сергіївка, Курортне, Лебедівка — ці назви чув кожен, хто хоча б один раз приїжджав до Одеси на поїзді та розумів: це кличуть на автобуси далі. З війною колись улюблені селища спустіли, і не кожен наважиться до них доїхати. Та й шлях ускладнюється транзитною зоною, проїзд якою дозволено не всім. Але все ж охочі погрітися на сонечку та покупатися у Чорному морі є!

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як працюють бази відпочинку в курортних селищах Одещини.

Читайте також:

Оксамитовий сезон на носі

Після початку повномасштабної війни на території України відпочинок на морському узбережжі був під забороною через постійну загрозу атаки з боку ворожої армії. Росіяни неодноразово обстрілювати Одеську область ракетами та дронами та випустили в акваторію Чорного моря десятки мін, яких прибивало до українського суходолу. Цього року ситуація дещо стабілізувалася та відпочинок дозволили в Одесі, а курортні селища досі під забороною. Але попри це, деякі бази продовжують працювати та запрошувати клієнтів. Порівняно з довоєнними роками, пропозицій та попиту великого немає, але Сергіївка, Лебедівка та Курортне запрошують туристів, попри заборони. 

Готель сімейного типу у Сергіївці. Фото: booking.com
Готель сімейного типу у Сергіївці. Фото: booking.com
Двоспальне ліжко у готельному номері. Фото: booking.com
Двоспальне ліжко у готельному номері. Фото: booking.com


Але відкритися на цей сезон довелося з двох причин: бізнес почав сильно просідати, а люди приїздили та шукали місце, де зупинитися. В одному з готелів кажуть, що найбільше людей було в середині липня — зараз же попит поступово падає, тож вони планують закриватися до наступного літа. Крім того, у місці відпочинку попереджають про можливі загрози з моря. 

"На території області наразі існує підвищена загроза для безпеки туристів. Тож ми пропонуємо людям перед поїздкою ознайомитися з правилами. Але не завжди люди розуміють, про що саме йдеться", — зазначає адміністраторка готелю. 

Водночас в іншому готелі ситуація дещо схожа. За словами власників, після атаки на багатоповерховий будинок у Сергіївці думок щодо відкриття взагалі не було. Навпаки, за два роки покращували заходи безпеки: моніторили узбережжя, поставили протимінні сітки та облаштували невелике укриття. 

"Ми одразу вирішили, що не будемо працювати. Так і було два роки. Але цього сезону дуже багато людей питали, чи будемо ми відкриватися і коли. Ми не жаліємося ні на що — у разі чого одразу оголошуємо людям, що може бути небезпечно", — розповідає власниця Світлана. 

Покращений двомісний номер. Фото: booking.com
Покращений двомісний номер. Фото: booking.com
Альтанка на базі відпочинку. Фото: booking.com
Альтанка на базі відпочинку. Фото: booking.com

Як доїхати

Щоб дістатися зараз до півдня Одеської області, необхідно перетнути транзитну прикордонну зону з Молдовою. Але це доступно не для всіх — усім військовозобовʼязаним та чоловікам призовного віку потрібно мати відповідні дозволи на це і лише за значущих причин. У жодному з готелів Новинам.LIVE не змогли підтвердити, що якимось чином допомагають у проїзді цією зоною. Проте чоловіки у коментарях писали, що особисто брали дозволи у Білгород-Дністровського прикордонного загону за кілька тижнів до відпочинку. 

Коментарі людей у соцмережах. Фото: скриншот
Коментарі людей у соцмережах. Фото: скриншот

Куди піти

Окрім самих готелів та баз відпочинку, курортні селища пропонують й інші розваги. Зокрема, у Сергіївці є вейк-парк Jump&Fly та кайт-клуб Windrider Bereg. Так, всі любителі екстремального спорту зможуть насолодитися та відпочити на повну. До того ж ціни приємні: від 200 грн за годину, а з інструктором — від 500. 

Вартість розваг у Сергіївці. Фото: скриншот
Вартість розваг у Сергіївці. Фото: скриншот

Також можна з'їздити на екскурсію до Аккерманської фортеці, записатися на яку можливо за добу за телефоном.

Безпека понад усе

Одним з головних факторів для відкриття була безпека. Безперечно, що відповідальними за власне життя залишаються самі люди, які вирішують відпочити у "червоній" зоні. Проте власники бізнесу зобовʼязані забезпечити усіма необхідними засобами туристів. 

"Відверто скажу, що ми працюємо на свій страх та ризик. І розуміємо, що від прямого влучання ніхто не застрахований і ми нічого не встигнемо зробити. Але власними силами відремонтували підвал, в який можуть спуститися люди, і поставили там аптечку з водою. Ну і, звичайно, усім новим клієнтам проводимо інструктаж з техніки безпеки", — розповідає адміністратор закладу у Грибівці. 

Пляж у Грибівці. Фото: Грибівка Online
Пляж у Грибівці. Фото: Грибівка Online

Слід зазначити, що не в усіх базах відпочинку відповіли на запитання щодо наявності укриття. Дехто назвав це конфіденційною інформацію, яку не можна розповсюджувати на загал, а дехто просто кинув слухавку. 

Яка вартість

Також варто сказати, що, попри здорожчання цін, тижнева вартість проживання за двох людей досить демократична. В середньому за шість ночей доведеться віддати 5000 гривень, що виходить за добу на людину близько 400. 

Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот
Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот
Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот
Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот

Крім того, є також і дорожчі варіанти. Так, за апартаменти у Сергіївці вже доведеться віддати 12 500 гривень за тиждень. 

Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот
Вартість проживання у готелі за тиждень. Фото: скриншот

Сьогодні ворог продовжує терор мирних регіонів України, зокрема й Одещини. Але навіть попри постійні ризики та заборони, люди все одно із задоволенням приїздять на відпочинок до улюблених баз. Зрозуміло, що попит на тихі й майже безлюдні місця буде завжди, адже через війну багато закладів у раніше курортній зоні були вимушені закритися. Проте завжди треба памʼятати, що не слід нехтувати своїм життям заради тижня біля моря! 

Одеса відпочинок Чорне море літо відпустка Одеська область курорти Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:30 Ексміністр палива і енергетики спрогнозував, як довго триватимуть відключення світла у Києві

10:28 Частина українців отримає безкоштовне житло від держави — які умови

10:20 Після удару по Кривому Рогу під завалами ще є люди — прокуратура почала розслідування

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

10:08 Падіння уламків у Києві — міська влада столиці показала збиті російські ракети

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

10:01 Вони страшно бояться — водій Stryker з позивним "Кучер" описав перші дні прориву на Курщину

09:56 Масована атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:53 Де "червоні лінії" Росії — екскомандир Азову відреагував на масований обстріл України

09:52 Ціна підскочила на 42% — в Україні дорожчає літня ягода

10:30 Ексміністр палива і енергетики спрогнозував, як довго триватимуть відключення світла у Києві

10:28 Частина українців отримає безкоштовне житло від держави — які умови

10:20 Після удару по Кривому Рогу під завалами ще є люди — прокуратура почала розслідування

10:08 Падіння уламків у Києві — міська влада столиці показала збиті російські ракети

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

10:01 Вони страшно бояться — водій Stryker з позивним "Кучер" описав перші дні прориву на Курщину

09:56 Масована атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:53 Де "червоні лінії" Росії — екскомандир Азову відреагував на масований обстріл України

09:52 Ціна підскочила на 42% — в Україні дорожчає літня ягода

09:49 Бійці 92-ї ОШБр уразили дроном російський Град, який обстрілював Харківщину

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

Text

10:17 Світла не буде в кращому випадку по 12 годин на добу — до чого готуватися українцям взимку

Text

09:35 Більшість "за" таке рішення — посадовець ВРУ сказав, чому військові хочуть заборони Telegram

Text

09:29 У КМВА відповіли, чи є загрози для Київської ГЕС після нічної атаки Росії

Text

08:00 Наймасованіша атака Росії та що буде з податками в Україні — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2024
Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році