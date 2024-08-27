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Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

27 августа 2024 10:07
Рвачова Анастасия - редактор
Лето-2024: как работают курортные поселки Одесщины, под запретом
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Прибрежный юг Одесской области всегда был популярным местом для отдыха украинцев. Сергеевка, Курортное, Лебедевка — эти названия слышал каждый, кто хотя бы раз приезжал в Одессу на поезде и понимал: это зовут на автобусы дальше. С войной когда-то любимые селения опустели, и не каждый решится до них доехать. Да и путь усложняется транзитной зоной, проезд по которой разрешен не всем. Но все же желающие погреться на солнышке и покупаться в Черном море есть!

Журналисты Новини.LIVE узнали, как работают базы отдыха в курортных поселках Одесской области.

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Бархатный сезон на носу

После начала полномасштабной войны на территории Украины отдых на морском побережье был под запретом из-за постоянной угрозы атаки со стороны вражеской армии. Россияне неоднократно обстреливали Одесскую область ракетами и дронами и выпустили в акваторию Черного моря десятки мин, которые прибивало к украинскому побережью. В этом году ситуация несколько стабилизировалась, и разрешили отдых в Одессе, а курортные поселки до сих пор под запретом. Но, несмотря на это, некоторые базы продолжают работать и приглашать клиентов. По сравнению с довоенными годами, предложений и спроса большого нет, но Сергеевка, Лебедевка и Курортное приглашают туристов, несмотря на запреты.

Отель семейного типа в Сергеевке. Фото: booking.com
Отель семейного типа в Сергеевке. Фото: booking.com
Двуспальная кровать в гостиничном номере. Фото: booking.com
Двуспальная кровать в гостиничном номере. Фото: booking.com


Но открыться на этот сезон пришлось по двум причинам: бизнес начал сильно проседать, а люди приезжали и искали место, где остановиться. В одной из гостиниц говорят, что больше всего людей было в середине июля — сейчас спрос постепенно падает, поэтому они планируют закрываться до следующего лета. Кроме того, в месте отдыха предупреждают о возможных угрозах с моря.

"На территории области в настоящее время существует повышенная угроза безопасности туристов. Мы предлагаем людям перед поездкой ознакомиться с правилами. Но не всегда люди понимают, о чем именно идет речь", — отмечает администратор гостиницы.

В то же время в другом отеле ситуация несколько похожа. По словам владельцев, после атаки на многоэтажное здание в Сергеевке мнений об открытии вообще не было. Напротив, за два года улучшали меры безопасности: мониторили побережье, поставили противоминные сетки и обустроили небольшое укрытие.

"Мы сразу решили, что не будем работать. Так и было два года. Но в этом сезоне очень много людей спрашивали, будем ли мы открываться и когда. Мы не жалуемся ни на что — в случае чего сразу объявляем людям, что может быть опасно", — рассказывает владелица Светлана.

Улучшенный двухместный номер. Фото: booking.com
Улучшенный двухместный номер. Фото: booking.com
Беседка на базе отдыха. Фото: booking.com
Беседка на базе отдыха. Фото: booking.com

Как доехать

Чтобы добраться сейчас до юга Одесской области, необходимо пересечь транзитную приграничную зону с Молдовой. Но это доступно не всем — всем военнообязанным и мужчинам призывного возраста нужно иметь соответствующие разрешения на это, и только по значимым причинам. Ни в одной из гостиниц Новинам.LIVE не смогли подтвердить, что каким-то образом помогают в проезде по этой зоне. Однако мужчины в комментариях писали, что лично брали разрешения у Белгород-Днестровского пограничного отряда за несколько недель до отдыха.

Комментарии людей в соцсетях. Фото: скриншот
Комментарии людей в соцсетях. Фото: скриншот

Куда пойти

Помимо самих отелей и баз отдыха, курортные поселки предлагают и другие развлечения. В частности, в Сергеевке есть вейк-парк Jump&Fly и кайт-клуб Windrider Bereg. Так, все любители экстремального спорта смогут насладиться и отдохнуть по полной. К тому же, цены приятные: от 200 грн в час, а с инструктором — от 500.

Стоимость развлечений в Сергеевке. Фото: скриншот
Стоимость развлечений в Сергеевке. Фото: скриншот

Также можно съездить на экскурсию в Аккерманскую крепость, записаться на которую можно за сутки по телефону.

Безопасность превыше всего

Одним из основных факторов для открытия была безопасность. Бесспорно, что ответственными за жизнь остаются сами люди, которые решают отдохнуть в "красной" зоне. Однако владельцы бизнеса обязаны обеспечить всеми необходимыми средствами туристов.

"Откровенно скажу, что мы работаем на свой страх и риск. И понимаем, что от прямого попадания никто не застрахован и мы ничего не успеем сделать. Но собственными силами отремонтировали подвал, в который могут спуститься люди, и поставили там аптечку с водой. Ну и, конечно, всем новым клиентам проводим инструктаж по технике безопасности", — рассказывает администратор заведения в Грибовке.

Следует отметить, что не во всех базах отдыха ответили на вопросы о наличии укрытия. Некоторые назвали это конфиденциальной информацией, которую нельзя распространять в целом, а некоторые просто бросили трубку.

Какая стоимость

Также стоит сказать, что, несмотря на удорожание цен, недельная стоимость проживания за двух человек достаточно демократична. В среднем за 6 ночей придется отдать 5000 гривен, что выходит за сутки на человека около 400.

Стоимость проживания в отеле за неделю. Фото: скриншот
Стоимость проживания в отеле за неделю. Фото: скриншот
Стоимость проживания в отеле за неделю. Фото: скриншот
Стоимость проживания в отеле за неделю. Фото: скриншот

Кроме того, есть и более дорогие варианты. Так, за апартаменты в Сергеевке уже придется отдать 12 500 гривен в неделю.

Стоимость проживания в отеле за неделю. Фото: скриншот
Стоимость проживания в отеле за неделю. Фото: скриншот

Сегодня враг продолжает террор мирных регионов Украины, в том числе Одесчины. Но даже, несмотря на постоянные риски и запреты, люди все равно с удовольствием приезжают на отдых на любимые базы. Понятно, что спрос на тихие и безлюдные места будет всегда, ведь из-за войны многие заведения в ранее курортной зоне были вынуждены закрыться. Однако всегда нужно помнить, что не следует пренебрегать своей жизнью ради недели у моря!

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