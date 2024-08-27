Сегодня в Одесской области будут раздаваться взрывы - в ГСЧС назвали причину

На Одесчине сегодня раздастся взрыв — есть ли опасность
На территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен боеприпас времен Второй мировой войны, который спасатели должны уничтожить сегодня.
Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Что именно нашли
В Одесской области в селе Тихое в поле была обнаружена одна осколочная граната Ф-1. Такой боеприпас активно применялся при Первой и Второй мировых войнах.
"Извлечение и уничтожение группой пиротехнических работ запланировано на сегодня", — сообщили ведомству.
Что делать, если обнаружили боеприпас
Если снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
В случае обнаружения подозрительных предметов:
- Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на линию "101" или "102";
- оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;
- прекратите работу в районе находки.
Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.
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