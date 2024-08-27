Сегодня в Одесской области будут раздаваться взрывы - в ГСЧС назвали причину

Взрыв от детонации. Иллюстративное фото: ArmyInform

На территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен боеприпас времен Второй мировой войны, который спасатели должны уничтожить сегодня.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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В Одесской области в селе Тихое в поле была обнаружена одна осколочная граната Ф-1. Такой боеприпас активно применялся при Первой и Второй мировых войнах.

"Извлечение и уничтожение группой пиротехнических работ запланировано на сегодня", — сообщили ведомству.

Что делать, если обнаружили боеприпас

Если снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

В случае обнаружения подозрительных предметов:

Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;

сообщите о находке на линию " 101 " или " 102 ";

" или " "; оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;

прекратите работу в районе находки.

Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.