Чиновник "Укрэнерго" в Одесской области под подозрением: в чем обвиняется

В Одесской области задержали чиновника. Фото: Одесская областная прокуратура.

В Одесской области разразился очередной скандал в сфере возобновления энергоинфраструктуры после вражеских обстрелов. Начальника одного из департаментов НЭК "Укрэнерго" подозревают в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам для государственных интересов на сумму более 3,7 млн грн .

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали преступления

По данным следствия, в начале 2023 года НЭК "Укрэнерго" заключила договор с подрядной организацией для проведения восстановительных работ электрооборудования, пострадавшего в результате ракетных обстрелов. Речь шла о демонтаже, перемещении и подключении новых автотрансформаторов вместо поврежденных.

Чиновника задержали в Одесской области. Фото: Нацполиция

Однако, как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый должностное лицо не обеспечило надлежащую проверку обоснованности условий договора и утвердило завышенную стоимость работ. В результате таких действий государственному предприятию нанесен ущерб более чем на 3,7 млн грн .

Что угрожает сообщникам

Обвинительные акты в отношении двух директоров подрядных компаний, завладевших государственными средствами и подрабатывающих документы, уже находятся на рассмотрении суда. Их действия квалифицируются по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 12 лет.



Задержанному объявили о подозрении в служебной халатности, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 367 УК и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.