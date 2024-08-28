В Одесской области введены экстренные отключения сегодня: ДТЭК

Энергетики работают в сетях. Иллюстративное фото: pixabay

В Одесской области сегодня, 28 августа, введены экстренные отключения света. Графики ограничений не действуют из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении энергетиков.

Экстренные отключения света: что это

Отметим, что во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому свет может исчезнуть в любой момент. Они применяются, когда из строя выходит оборудование в результате вражеских обстрелов. Продолжительность экстренных отключений невозможно спрогнозировать.

Разница в типах отключений. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью: