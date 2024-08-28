В Одесской области введены экстренные отключения сегодня: ДТЭК

Снова без электричества — на Одесчине введены экстренные отключения
В Одесской области сегодня, 28 августа, введены экстренные отключения света. Графики ограничений не действуют из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении энергетиков.
Экстренные отключения света: что это
Отметим, что во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому свет может исчезнуть в любой момент. Они применяются, когда из строя выходит оборудование в результате вражеских обстрелов. Продолжительность экстренных отключений невозможно спрогнозировать.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота вViber ;
- чат-бота в Telegram ;
- частных сообщений в Facebook ;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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