Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стабилизационные отключения в действии — в какие часы на Одесчине завтра будет свет arrow

Стабилизационные отключения в действии — в какие часы на Одесчине завтра будет свет

27 августа 2024 21:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Графики отключений света в Одесской области 28 августа от ДТЭК
Энергетики сообщили об отключении в Одесской области на завтра, 28 августа. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области на завтра, 28 августа, энергетики обещают стабилизационные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Графики будут действовать завтра в течение всех суток, а потребители будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:
Отключение света в Одесской области 28 августа: ДТЭК
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 28 августа, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 28 августа, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 28 августа, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 28 августа, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 28 августа, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 28 августа, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Также важные новости дня по теме:

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Новости Одессы ДТЭК энергосистема отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:37 Динамо назвало состав на Зальцбург — Шовковский наказал виновника пенальти в Люблине

21:31 Украина планирует достроить заброшенную ранее АЭС — сделаны первые шаги

21:30 Что делать, если ВВК не отдает решение — адвокат дал совет

21:27 Стабилизационные отключения в действии — в какие часы на Одесчине завтра будет свет

21:26 Каких специалистов не хватает в армии и кто первый в очереди на мобилизацию осенью

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

21:25 На Закарпатье двух таможенников обвиняли в получении взяток от предпринимателя — решение суда

21:13 Незаконное задержание ТЦК — юрист объяснил, как действовать

21:10 Усик удивил своей любимой украиноязычной песней

21:10 Вербовали людей в ЧВК "Вагнер" — в Польше предстанут перед судом двое россиян

20:55 Украина создает новые механизированные бригады для операций в 2025 году, — Forbes

21:37 Динамо назвало состав на Зальцбург — Шовковский наказал виновника пенальти в Люблине

21:31 Украина планирует достроить заброшенную ранее АЭС — сделаны первые шаги

21:30 Что делать, если ВВК не отдает решение — адвокат дал совет

21:27 Стабилизационные отключения в действии — в какие часы на Одесчине завтра будет свет

21:26 Каких специалистов не хватает в армии и кто первый в очереди на мобилизацию осенью

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

21:25 На Закарпатье двух таможенников обвиняли в получении взяток от предпринимателя — решение суда

21:13 Незаконное задержание ТЦК — юрист объяснил, как действовать

21:10 Усик удивил своей любимой украиноязычной песней

21:10 Вербовали людей в ЧВК "Вагнер" — в Польше предстанут перед судом двое россиян

20:55 Украина создает новые механизированные бригады для операций в 2025 году, — Forbes

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Text

10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку