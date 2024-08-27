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Житель Одесчины сбывал наркотики по почте — какую меру пресечения избрал суд

27 августа 2024 19:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Мера пресечения для жителя Одесщины: что решил суд
Судья в зале заседаний. Фото: Суспільне
Верзилова Єлизавета - редактор

Житель Одесчины подозревается в распространении наркотиков через соцсети и службы доставки. Эта деятельность подпадает под уголовную статью, однако на время следствия суд принял решение о содержании фигуранта под стражей.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали преступления

Около полуночи на перекрестке улиц Трудовая и Свободы в городе Арциз правоохранители остановили гражданина для проверки документов. Во время общения мужчина добровольно признался, что имеет при себе расфасованные наркотические средства, которые он планировал продать.

Житель Одесчины сбывал наркотики по почте — какую меру пресечения избрал суд - фото 1
Постановление суда. Фото: скриншот

В ходе досудебного расследования выяснилось, что этот мужчина, находясь в съемной квартире, приобрел через Telegram-канал примерно 150 граммов особо опасного психотропного вещества PVP, обращение которого запрещено в Украине с целью сбыта.

Задержание и возможное наказание

Мужчина был задержан, а в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении им уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.307 УКУ. Относительно подозреваемого было подано ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд удовлетворил. В общей сложности мужчине светит до 10 лет тюрьмы.

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