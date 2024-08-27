Мера пресечения для жителя Одесщины: что решил суд

Судья в зале заседаний. Фото: Суспільне

Житель Одесчины подозревается в распространении наркотиков через соцсети и службы доставки. Эта деятельность подпадает под уголовную статью, однако на время следствия суд принял решение о содержании фигуранта под стражей.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали преступления

Около полуночи на перекрестке улиц Трудовая и Свободы в городе Арциз правоохранители остановили гражданина для проверки документов. Во время общения мужчина добровольно признался, что имеет при себе расфасованные наркотические средства, которые он планировал продать.

Постановление суда. Фото: скриншот

В ходе досудебного расследования выяснилось, что этот мужчина, находясь в съемной квартире, приобрел через Telegram-канал примерно 150 граммов особо опасного психотропного вещества PVP, обращение которого запрещено в Украине с целью сбыта.

Задержание и возможное наказание

Мужчина был задержан, а в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении им уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.307 УКУ. Относительно подозреваемого было подано ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд удовлетворил. В общей сложности мужчине светит до 10 лет тюрьмы.