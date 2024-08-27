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Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

27 августа 2024 18:27
Рвачова Анастасия - редактор
Блокировка Telegram в Украине - какая альтернатива, чем будут пользоваться в Одессе
Человек заходит в Telegram. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

В Украине снова актуализировался вопрос о закрытии платформы Telegram. Больше всего за эту идею выступают военные и правоохранители из-за того, что модераторы соцсети могут передавать конфиденциальную информацию о пользователях вражеским спецслужбам. Кроме того, в нем очень много факторов преступной деятельности: продажа запрещенных веществ, торговля людьми. Сами же гражданские украинцы пока не понимают реальные причины и пока не искали никакой альтернативы.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, где они будут читать новости при блокировании Telegram.

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Альтернатива — официальные источники

Большинство одесситов спокойно воспринимают возможную блокировку соцсети и не видят в этом большой трагедии. По словам Ирины, на сегодняшний день есть много альтернатив и будут появляться новые.

"Я, пожалуй, буду все читать на официальных сайтах. С общением проблем тоже не вижу, ведь есть много других мессенджеров и можно в них перейти в случае чего", — считает Ирина.

Одесситка Ирина будет искать альтернативу. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Ирина будет искать альтернативу. Фото: Новини.LIVE

Также одесситку поддерживает Евгения. Девушка отмечает, что уже некоторое время тестирует другие мессенджеры, которые могут быть даже лучше. И она будет советовать их друзьям.

"Я не знаю. Наверное, перейду в Viber или Signal. Что-то придумаем, какая-то альтернатива должна быть все равно. Будем читать новости на сайтах, как было это раньше", — добавляет Евгения.

Евгения будет читать официальные источники. Фото: Новини.LIVE
Евгения будет читать официальные источники. Фото: Новини.LIVE

Все равно на блокировку

В то же время Даниэль уверен: даже если заблокируют Telegram, большой трагедии в этом не будет. Парень даже шутит, что люди таким образом могут начать меньше читать новости и болезненно их переживать.

"Я почти не читаю новости. Если запретят Telegram, то вообще не буду. А для общения альтернативу еще не искал", — говорит Даниэль.

Даниэль не читает новости. Фото: Новини.LIVE
Даниэль не читает новости. Фото: Новини.LIVE

Запрета не будет

А вот Неля Ивановна считает, что, как говорят в Одессе, "рано колотить", ведь официального постановления на запрет нет. И все сообщения об этом являются только слухами.

"Я думаю, его не запретят. Но если так случится, то новости можно посмотреть на Ютубе или других сайтах. Буду искать альтернативу", — уверяет Неля Ивановна.

Неля Ивановна уверена, что блокировки не будет. Фото: Новини.LIVE
Неля Ивановна уверена, что блокировки не будет. Фото: Новини.LIVE

В общем, снова заговорили о запрете Telegram на фоне задержания владельца соцсети Павла Дурова во Франции. Но для украинцев мессенджер по своему удобству и покрытию является безальтернативным средством связи, особенно при отключении света. Однако чем именно закончатся все споры и запретят ли Telegram в Украине — вопрос будущего.

Одесса война украинцы Украина Telegram Одесская область опрос Новости Одессы запрет блокирование Павел Дуров

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