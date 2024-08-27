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Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

27 серпня 2024 18:27
Рвачова Анастасія - редактор
Блокування Telegram в Україні-яка є альтернатива, чим будуть користуватися у Одесі
Людина заходить у Telegram. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

В Україні знову актуалізувалося питання щодо закриття платформи Telegram. Найбільше за цю ідею виступають військові та правоохоронці через те, що модератори соцмережі можуть передавати конфіденційну інформацію про користувачів ворожим спецслужбам. Крім того, у ньому дуже багато факторів злочинної діяльності: продаж заборонених речовин, торгівля людьми тощо. Самі ж цивільні українці наразі не розуміють реальних причин та поки не шукали ніякої альтернативи. 

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, де вони читатимуть новини у разі блокування Telegram. 

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Альтернатива — офіційні джерела

Більшість одеситів спокійно сприймають можливе  блокування соцмережі та не бачать в цьому великої трагедії. За словами Ірини, на сьогодні є багато альтернатив і будуть зʼявлятися нові. 

"Я, мабуть, буду все читати на сайтах офіційних. Зі спілкуванням проблем теж не бачу, адже є багато інших месенджерів і можна в них перейти у разі чого", — вважає Ірина. 

Одеситка Ірина шукатиме альтернативу. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Ірина шукатиме альтернативу. Фото: Новини.LIVE

Також одеситку підтримує Євгенія. Дівчина наголошує, що вже певний час тестує інші месенджери, які можуть бути навіть кращими. І вона радитиме їх друзям. 

"Я не знаю. Напевно перейду у Viber чи Signal. Щось придумаємо, якась альтернатива має бути все одно. Будемо читати новини на сайтах, як було це раніше", — додає Євгенія. 

Євгенія буде читати офіційні джерела. Фото: Новини.LIVE
Євгенія буде читати офіційні джерела. Фото: Новини.LIVE

Все одно на блокування

Водночас Даніель впевнений: навіть якщо заблокують Telegram, то великої трагедії в цьому не буде. Хлопець навіть жартує, що люди таким чином, може, почнуть менше читати новин та болісно їх переживати. 

"Я майже не читаю новин. Якщо заборонять Telegram, то й взагалі не буду. А для спілкування альтернативу ще не шукав", — каже Даніель. 

Даніель не читає новини. Фото: Новини.LIVE
Даніель не читає новини. Фото: Новини.LIVE

Заборони не буде

А от Неля Іванівна вважає, що, як кажуть в Одесі, "рано бити у дзвони", адже офіційної постанови на  заборону немає. І всі повідомлення про це є лише чутками. 

"Я думаю, його не заборонять. Але якщо так станеться, то новини можна подивитися на Ютубі або інших сайтах. Буду шукати альтернативу", — запевняє Неля Іванівна.

Неля Іванівно впевнена, що блокування не буде. Фото: Новини.LIVE
Неля Іванівно впевнена, що блокування не буде. Фото: Новини.LIVE

Загалом знову заговорили про заборону Telegram на тлі затримання власника соцмережі Павла Дурова у Франції. Але для українців месенджер за своєю зручністю та покриттям є безальтернативним засобом зв'язку, особливо під час відключень світла. Проте чим саме закінчаться усі суперечки та чи заборонять Telegram в Україні — питання майбутнього. 

Одеса війна українці Україна Telegram Одеська область опитування Новини Одеси заборона блокування Павло Дуров

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