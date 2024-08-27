Запобіжний захід для жителя Одещини: що вирішив суд

Житель Одещини збував наркотики поштою — який запобіжний захід обрав суд
Житель Одещини підозрюється у розповсюдженні наркотиків через соцмережі та служби доставки. Ця діяльність підпадає під кримінальну статтю, проте на час слідства суд ухвалив рішення про тримання фігуранта під вартою.
Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень.
Деталі злочину
Близько опівночі на перехресті вулиць Трудова та Свободи в місті Арциз правоохоронці зупинили громадянина для перевірки документів. Під час спілкування чоловік добровільно зізнався, що має при собі розфасовані наркотичні засоби, які він планував продати.
Під час досудового розслідування з'ясувалося, що цей чоловік, перебуваючи в орендованій квартирі, придбав через Telegram-канал приблизно 150 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонений в Україні з метою збуту.
Затримання й можливе покарання
Чоловіка було затримано, а до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 ККУ. Стосовно підозрюваного було подано клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке суд задовольнив. Загалом чоловіку світить до 10 років тюрми.
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