Запобіжний захід для жителя Одещини: що вирішив суд

Суддя у залі засідань. Фото: Суспільне

Житель Одещини підозрюється у розповсюдженні наркотиків через соцмережі та служби доставки. Ця діяльність підпадає під кримінальну статтю, проте на час слідства суд ухвалив рішення про тримання фігуранта під вартою.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі злочину

Близько опівночі на перехресті вулиць Трудова та Свободи в місті Арциз правоохоронці зупинили громадянина для перевірки документів. Під час спілкування чоловік добровільно зізнався, що має при собі розфасовані наркотичні засоби, які він планував продати.

Постанова суду. Фото: скриншот

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що цей чоловік, перебуваючи в орендованій квартирі, придбав через Telegram-канал приблизно 150 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонений в Україні з метою збуту.

Затримання й можливе покарання

Чоловіка було затримано, а до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 ККУ. Стосовно підозрюваного було подано клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке суд задовольнив. Загалом чоловіку світить до 10 років тюрми.