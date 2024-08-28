На Одещині введені екстрені відключення сьогодні: ДТЕК

Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: pixabay

В Одеській області сьогодні, 28 серпня, введені екстрені відключення світла. Графіки обмежень не діють через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні енергетиків.

Екстрені відключення світла: що це

Зазначимо, що під час екстрених відключень графіки не діють, тому світло може зникнули у будь-який момент. Вони застосовуються, коли з ладу виходить обладнання внаслідок ворожих обстрілів. Тривалість екстрених відключень неможливо спрогнозувати.

Різниця у типах відключень. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою: