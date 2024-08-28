На Одещині введені екстрені відключення сьогодні: ДТЕК

Знову без електрики — на Одещині введені екстрені відключення
В Одеській області сьогодні, 28 серпня, введені екстрені відключення світла. Графіки обмежень не діють через складну ситуацію в енергосистемі.
Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні енергетиків.
Екстрені відключення світла: що це
Зазначимо, що під час екстрених відключень графіки не діють, тому світло може зникнули у будь-який момент. Вони застосовуються, коли з ладу виходить обладнання внаслідок ворожих обстрілів. Тривалість екстрених відключень неможливо спрогнозувати.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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