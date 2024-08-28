Угроза из Черного моря сегодня: сколько кораблей россиян на дежурстве

Запуск ракеты с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ

В акватории Черного моря в среду, 28 августа, дежурят снаряженные ракетоносители оккупантов. Также враг готов и к обстрелам со Средиземного моря. Не стоит забывать, что россияне могут наносить удары даже с военных портов, поэтому уровень угрозы сегодня сверхвысокий.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Корабли врага в морях

Черное море — в акватории подстерегает вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".

Азовское море — нет российского флота;

Средиземное море — два боевых корабля на дежурстве, ракетоносители отсутствуют.

Движение флота россиян по состоянию на 28 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

МРК проекта "Каракурт". Фото: росЗМ

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.