Адреси відключень світла в Одесі 28 серпня: міськрада

Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 28 серпня, окрім екстрених відключень, частина одеситів залишилася без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська — усі будинки;

Балтська дор., 28;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський пров. — усі будинки;

Жевахова гора, 3 — 81;

Ринкова, 7;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський пров. — усі будинки;

Керченська, 101 — 131;

Локомотивна, 1 — 27;

2-й Керченський пров., 1 — 15;

Капітана Кузнєцова, 92 — 102;

9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на житловому масиві — усі будинки.

Роботи до 19:00

Ак. Сахарова, 34, 36;

С. Палія, 21 — 113;

Висоцького, 1 — 11;

Заболотного, 54 — 66.

Роботи до 23:00

Південний РЕМ:

Левітана, 113 — 116.

просп. Свободи, 52.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: