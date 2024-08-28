Адреси відключень світла в Одесі 28 серпня: міськрада

Ремонтні роботи на мережах в Одесі — хто буде без світла до вечора
28 серпня 2024 10:16
Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 28 серпня, окрім екстрених відключень, частина одеситів залишилася без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська — усі будинки;
- Балтська дор., 28;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський пров. — усі будинки;
- Жевахова гора, 3 — 81;
- Ринкова, 7;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський пров. — усі будинки;
- Керченська, 101 — 131;
- Локомотивна, 1 — 27;
- 2-й Керченський пров., 1 — 15;
- Капітана Кузнєцова, 92 — 102;
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а лінія на житловому масиві — усі будинки.
Роботи до 19:00
- Ак. Сахарова, 34, 36;
- С. Палія, 21 — 113;
- Висоцького, 1 — 11;
- Заболотного, 54 — 66.
Роботи до 23:00
Південний РЕМ:
- Левітана, 113 — 116.
- просп. Свободи, 52.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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