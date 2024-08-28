Хотел, чтобы храм в Одессе сгорел: местного молодого человека задержала полиция

В Одессе задержали поджигателя. Фото: Нацполиция

В Одессе задержан местный парень за попытку поджога храма. Хотя преступление довершить виновнику не удалось, ему теперь грозит до десяти лет заключения.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

21-летний одессит тщательно разлил зажигательную жидкость по периметру зала, поджег несколько денежных купюр, бросил их на пол и стал ждать. Однако банкноты погорели и погасли.

Место преступления. Фото: Нацполиция

В момент, когда его "поджог" потерпел крушение, в помещение зашла служительница. Одессит оттолкнул женщину и поспешил покинуть место "преступления". Но далеко убежать ему не удалось — полицейские, совместно с работниками СБУ, оперативно нашли и задержали его недалеко от места жительства.

Задержание и подозрение

Согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, молодому человеку грозит до десяти лет заключения. Мотивы его поступка будут устанавливаться следствием. Также решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.