Отключение воды в Одессе и области сегодня: адреса

Одесса и область без воды — когда вернут снабжение
Сегодня, 28 августа, жители Приморского района Одессы и одного из сел в области остались без воды. Водоснабжение потребителям планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в среду, 28 августа, сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Сегедская, 14 — 16;
- ул. Армейская — все дома;
- ул. Фонтанская дорога — все дома.
- с. Усатово — все дома.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели .
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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