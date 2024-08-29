Загроза обстрілів з морів сьогодні: флот росіян станом на 29 серпня

Бойові кораблі на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

В акваторії Чорного моря у четвер, 29 серпня, чатує споряджений ракетоносій ЧФ РФ. Також ворог збільшив кількість бойових кораблів на чергуванні у Середземному морі. У разі сигналу повітряної тривоги варто прослідувати в укриття, адже територій України ракети досягають за лічені хвилини.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів" .

. Азовське море — немає російського флоту;

Середземне море — три бойових кораблі на чергуванні, один з яких — ракетоносій із загальним залпом до восьми ракет "Калібр".

Інформація про ворожий флот на 29 серпня. Фото: ВМС ЗСУ

Ракети "Калібр" на озброєнні ЧФ РФ

Калібр — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Так, на озброєнні флоту РФ є:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N).

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами "Калібр" по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.