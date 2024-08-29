Обыски у должностных лиц Одесской обларды Диденко и Томашевской

У главы Одесского облсовета Диденко и его советницы Томашевской ведутся обыски. Иллюстративное фото:

Сегодня появилась информация о том, что САП и НАБУ проводят обыски у чиновников Одесского облсовета. В частности, речь идет о главе учреждения Григории Диденко и его помощнице.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По данным СМИ, обыски спецслужбы проводят у председателя облсовета Григория Диденко и его помощницы — Лилии Томашевской. Причины и подозрения пока неизвестны.

Что известно о Григории Диденко

Диденко стал депутатом Одесского областного совета от партии "Слуга народа" в октябре 2020 года. На первом заседании регионального собрания избран его председателем. Позже, в марте 2021 года, он стал председателем областной ячейки "Слуг народа".

Глава Одесского облсовета. Фото: facebook.com/oblrada.didenko

Замешан в ряде скандалов, в том числе языковых. Григорий Диденко публично разговаривал по-русски с оппозиционными депутатами и перешел на украинский только после замечания. Это было 20 марта 2023, после чего его вызвали в Киев для составления протокола об административном нарушении.

Также Диденко фигурирует в скандале вокруг одесских волонтеров, которых не пускали в здание "Издательство "Черноморье". В облсовете отметили, что ОО "Гончаренко центр" за год так и не заключило договор аренды помещения.

Подробнее о Лилии Томашевской

Лилия Томашевская является экс-главой Контрольно-ревизионного управления в Одесской области, из которого была уволена после того, как в Одессе появились билборды с ее изображением в стриптиз-клубе и надписи: "Бар "КРУжок". КРУтейшее обслуживание КРУглосуточно". Сейчас Томашевская занимает должность советницы главы Одесского облсовета Григория Диденко, и вместе с ним в прошлом году стала фигуранткой скандала с распределением более семи миллионов гривен на кормление пациентов одесского онкодиспансера со значительным нарушением процедуры.

Лилия Томашевская. Фото: Думская

Также Томашевская в интервью для местных СМИ заявляла о том, как глава Одесского облсовета "спас регион от российской оккупации" выселением волонтеров из здания "Издательства "Черноморье".