Обшуки у посадовців Одеської обларди Діденка та Томашевської

У голови Одеської облради Діденка та його радниці Томашевської ведуться обшуки. Ілюстративне фото:

Сьогодні з'явилась інформація про те, що САП та НАБУ проводять обшуки у посадовців Одеської облради. Зокрема, йдеться про голову установи, Григорія Діденка, та його помічницю.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

За даними ЗМІ, обшуки спецслужбовці проводять у голови облради Григорія Діденка та його помічниці — Лілії Томашевської. Причини та підозри поки ще невідомі.

Що відомо про Григорія Діденка

Діденко став депутатом Одеської обласної ради від партії "Слуга народу" жовтні 2020 року. На першому засіданні регіональних зборів обраний його головою. Пізніше, у березні 2021 року він став головою обласного осередку "Слуг народу".

Голова Одеської облради. Фото: facebook.com/oblrada.didenko

Замішаний у ряді скандалів, у тому числі мовних. Григорій Діденко публічно розмовляв російською з опозиційними депутатами й перейшов на українську тільки після зауваження. Це було 20 березня 2023 року, після чого його викликали в Київ для складання протоколу про адміністративне порушення.

Також Діденко фігурує у скандалі навколо одеських волонтерів, яких не впускали в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначили, що ГО "Гончаренко центр" за рік так і не уклала договір оренди приміщення.

Детальніше про Лілію Томашевську

Лілія Томашевська є екс-очільницею Контрольно-ревізійного управління в Одеській області, з якого була звільнена після того, як в Одесі з'явилися білборди з її зображенням в стриптиз-клубі і написи: "Бар "КРУжок". КРУтейшее обслуживание КРУглосуточно". Наразі Томашевська обіймає посаду радниці голови Одеської облради Григорія Діденка, та разом із ним минулого року стала фігуранткою скандалу з розподілом понад семи мільйонів гривень на годування пацієнтів одеського онкодиспансеру зі значним порушенням процедури.

Лілія Томашевська. Фото: Думська

Також Томашевська в інтерв'ю для місцевих ЗМІ заявляла про те, як голова Одеської облради "врятував регіон від російської окупації" виселенням волонтерів з будівлі "Видавництва "Чорномор’я".