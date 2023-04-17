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Голову Одеської облради викрили в порушенні мовного закону

17 квітня 2023 16:52
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Голову Одеської облради викрили в порушенні мовного закону
Григорій Діденко — голова Одеської обласної ради. Фото: Одеська обласна рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Голову Одеської облради Григорія Діденка викрили у порушенні мовного закону. Йдеться про публічний діалог з опозиційними депутатами щодо вигнання волонтерів із комунального видавництва "Чорномор'я".

Відповідне відео розмістили у телеграм-каналі ЗМІ.

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Григорій Діденко публічно розмовляв російською з опозиційними депутатами й перейшов на українську тільки після зауваження. Це було 20 березня.

Порушення зафіксував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень, який викликав голову облради до свого столичного офісу для складання протоколу про адміністративне порушення.

Скандал навколо волонтерського центру

Нагадаємо, Григорій Діденко фігурує у скандалі навколо одеських волонтерів,  яких не впускали в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначили, що ГО "Гончаренко центр" за рік так і не уклала договір оренди приміщення. 

Людей виставили за двері  видавництва "Чорномор’я" й натомість запропонували приміщення в Одеському палаці спорту. Волонтери залишилися невдоволеними новим приміщенням, що їм запропонувала облрада.

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