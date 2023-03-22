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"Грибок та холод": Одеські волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада

22 березня 2023 15:31
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Волонтери плетуть сітки для військових
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Скандал навколо волонтерського центру в Одесі триває. Людей виставили за двері  видавництва "Чорномор’я" й натомість запропонували приміщення в Одеському палаці спорту. 

Новини.LIVE розбирались із розвитком подій. 

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Нове приміщення від облради

Лариса Соколік

Лариса Соколік, керівник управління майнових відносин Одеської обласної ради, провела брифінг щодо перенесення волонтерської діяльності в нове приміщення. Вона наголосила на тому, що приміщення в КП "Видавництво "Чорномор'я" було здано в оренду державним органам, оскільки волонтери не подавали заявки на користування ним. Наразі людям запропонували приміщення в Одеському палаці спорту на проспекті Шевченка, 31. 

Реакція волонтерів на нове приміщення

По-перше, для більшості волонтерів приміщення в Палаці спорту знаходиться дуже далеко від дому й не всі люди матимуть змогу туди приїжджати. По-друге, волонтери зазначають що стан приміщення незадовільний. Там облущені стіни, холодно та грибок. 

"Волонтерам пропонують інше приміщення. Тільки один нюанс – воно непристосоване та знаходиться в іншому районі міста. Нагадаємо вам, що волонтерять у нас переважно жінки, серед яких багато бабусь, які пішки приходять і цілий день плетуть сітки для військових", — зазначають волонтери. 

Волонтери додають, що тільки за кілька днів поки вирішується питання з приміщенням вони не відправили півсотні маскувальних сіток військовим. Облрада запропонувала їм подати нову заявку для пошуку приміщень. 

Нагадаємо, на знак протесту люди вийшли плести сітки для військових прямо напроти будівлі Одеської ОВА.

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