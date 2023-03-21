Під ОВА плетуть сітки: одеські волонтери залишились без приміщення
В одеських волонтерів спочатку забрали приміщення, а потім запропонували переїхати в іншу будівлю. В знак протесту люди вийшли плести сітки для військових прямо напроти будівлі одеської ОВА.
Про це у себе в telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
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"Наші волонтери прийшли до Одеської облради, щоб передати "привіт" "слузі" Діденку і опзжисту Шкаровському. Ви ж боретесь проти волонтерів, забираєте в них приміщення. То як вам таке? Задоволенні?", — написав Гончаренко.
Скандальний волонтерський центр
Волонтерів два дні поспіль не впускали в будівлю "Видавництво "Чорномор’я". В облраді зазначають, що "Гончаренко центр" за рік так і не уклав договір оренди приміщення. Тим часом в ГО зазначають, що до 1 квітня мають всі законні права там перебувати. В ході конфлікту один з охоронців отримав струс мозку, а депутату міської ради погрожували "переламати ноги". Подробиці в матеріалі.
До поліції надійшло одразу дві заяви щодо конфліктної ситуації в будівлі видавництва "Чорномор’я". Дирекція зазначила, що громадська організація без документів використовує приміщення, а волонтери, що їх не впускають.