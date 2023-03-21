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Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

21 марта 2023 13:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Волонтеры вышли на мирную акцию протеста
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У одесских волонтеров сначала забрали помещение, а затем предложили переехать в другое здание. В знак протеста люди вышли плести сетки для военных прямо напротив здания одесской ОВА.

Об этом у себя в telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Наши волонтеры пришли в Одесский облсовет, чтобы передать "привет" "слуге" Диденко и опзжисту Шкаровскому. Вы же боретесь против волонтеров, забираете у них помещение. Так как вам такое?", — написал Гончаренко.

Скандальный волонтерский центр

Волонтеров два дня подряд не пускали в здание "Издательство "Черноморье". В облсовете отмечают, что "Гончаренко центр" за год так и не заключил договор аренды помещения. Тем временем в ОО отмечают, что до 1 апреля имеют все законные права там В ходе конфликта один из охранников получил сотрясение мозга, а депутату городского совета угрожали "переломить ноги". Подробности в материале

В полицию поступило сразу два заявления по поводу конфликтной ситуации в здании издательства "Черноморье". Дирекция отметила, что общественная организация без документов использует помещение, а не впускающие их волонтеры.

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