Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

Волонтеры вышли на мирную акцию протеста

У одесских волонтеров сначала забрали помещение, а затем предложили переехать в другое здание. В знак протеста люди вышли плести сетки для военных прямо напротив здания одесской ОВА.

Об этом у себя в telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Наши волонтеры пришли в Одесский облсовет, чтобы передать "привет" "слуге" Диденко и опзжисту Шкаровскому. Вы же боретесь против волонтеров, забираете у них помещение. Так как вам такое?", — написал Гончаренко.

Скандальный волонтерский центр

Волонтеров два дня подряд не пускали в здание "Издательство "Черноморье". В облсовете отмечают, что "Гончаренко центр" за год так и не заключил договор аренды помещения. Тем временем в ОО отмечают, что до 1 апреля имеют все законные права там В ходе конфликта один из охранников получил сотрясение мозга, а депутату городского совета угрожали "переломить ноги". Подробности в материале.

В полицию поступило сразу два заявления по поводу конфликтной ситуации в здании издательства "Черноморье". Дирекция отметила, что общественная организация без документов использует помещение, а не впускающие их волонтеры.