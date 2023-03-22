"Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет
Скандал вокруг волонтёрского центра в Одессе продолжается. Людей выставили за двери издательства "Черноморье" и предложили помещение в Одесском дворце спорта.
Новости.LIVE разбирались с развитием событий.
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Новое помещение от облсовета
Лариса Соколик, руководитель управления имущественных отношений Одесского областного совета, провела брифинг по переносу волонтерской деятельности в новое помещение. Она отметила, что помещение в КП "Издательство "Черноморье" было сдано в аренду государственным органам, поскольку волонтеры не подавали заявки на пользование им. Сейчас людям предложили помещение в Одесском дворце спорта на проспекте Шевченко, 31.
Реакция волонтеров на новое помещение
Во-первых, для большинства волонтеров помещение во Дворце спорта находится очень далеко от дома и не все люди смогут туда приезжать. Во-вторых, волонтеры отмечают, что состояние помещения неудовлетворительное. Там облучены стены, холодно и грибок.
"Волонтерам предлагают другое помещение. Только один нюанс – оно неприспособленно и находится в другом районе города. Напомним вам, что волонтерят у нас преимущественно женщины, среди которых многие бабушки, они пешком приходят и целый день плетут сетки для военных", — отмечают волонтеры.
Волонтеры добавляют, что только через несколько дней пока решается вопрос с помещением, они не отправили полсотни маскировочных сеток военным. Облсовет предложил им подать новую заявку для поиска помещений.
Напомним, в знак протеста люди вышли плести сетки для военных прямо напротив здания Одесской ОВА.