"Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Волонтеры плетут сетки для военных

Скандал вокруг волонтёрского центра в Одессе продолжается. Людей выставили за двери издательства "Черноморье" и предложили помещение в Одесском дворце спорта.

Новости.LIVE разбирались с развитием событий.

Новое помещение от облсовета

Лариса Соколик, руководитель управления имущественных отношений Одесского областного совета, провела брифинг по переносу волонтерской деятельности в новое помещение. Она отметила, что помещение в КП "Издательство "Черноморье" было сдано в аренду государственным органам, поскольку волонтеры не подавали заявки на пользование им. Сейчас людям предложили помещение в Одесском дворце спорта на проспекте Шевченко, 31.

Реакция волонтеров на новое помещение

Во-первых, для большинства волонтеров помещение во Дворце спорта находится очень далеко от дома и не все люди смогут туда приезжать. Во-вторых, волонтеры отмечают, что состояние помещения неудовлетворительное. Там облучены стены, холодно и грибок.

"Волонтерам предлагают другое помещение. Только один нюанс – оно неприспособленно и находится в другом районе города. Напомним вам, что волонтерят у нас преимущественно женщины, среди которых многие бабушки, они пешком приходят и целый день плетут сетки для военных", — отмечают волонтеры.

Волонтеры добавляют, что только через несколько дней пока решается вопрос с помещением, они не отправили полсотни маскировочных сеток военным. Облсовет предложил им подать новую заявку для поиска помещений.

Напомним, в знак протеста люди вышли плести сетки для военных прямо напротив здания Одесской ОВА.