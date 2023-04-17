Главу Одесского облсовета уличили в нарушении языкового закона

Григорий Диденко – председатель Одесского областного совета. Фото: Одесский областной совет

Председателя Одесского облсовета Григория Диденко уличили в нарушении языкового закона. Речь идет о публичном диалоге с оппозиционными депутатами по изгнанию волонтеров из коммунального издательства "Черноморье".

Соответствующее видео разместили в телеграмм-канале СМИ.

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Григорий Диденко публично разговаривал по-русски с оппозиционными депутатами и перешел на украинский только после замечания. Это было 20 марта.

Нарушение зафиксировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который вызвал председателя облсовета в свой столичный офис для составления протокола об административном нарушении.

Скандал вокруг волонтерского центра

Напомним, Григорий Диденко фигурирует в скандале вокруг одесских волонтеров, которых не пускали в здание издательства "Черноморье". В облсовете отметили, что ОО "Гончаренко центр" за год так и не заключило договор аренды помещения.

Людей выставили за двери издательства "Черноморье" и предложили помещение в Одесском дворце спорта. Волонтеры остались недовольны новым помещением, которое им предложил облсовет.