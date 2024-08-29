Експортера на Одещині судитимуть за несплату податків: деталі

В Одесі викрили підприємця на несплаті податків. Ілюстративне фото: agropolit.com

Прокурори завершили розслідування стосовно директора сільськогосподарського підприємства на Одещині. Його обвинувачують у несплаті податків, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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У чому звинувачується

Директор компанії, яка продає зерно оптом, свідомо не заплатив податок на прибуток. Він не вказав у звітності за перший квартал 2024 року частину доходу від продажу 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, які були відправлені на Сейшельські острови морським шляхом. Насправді компанія продала значно більше продукції, ніж показала в офіційних документах, і відповідно мала б заплатити більші податки.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Наслідки та покарання

Внаслідок таких неправомірних дій до держбюджету не надійшло майже 19 млн грн податків. Наразі експортер відшкодував завдані державі збитків у повному обсязі. Йому інкриміновано ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах ч. 3 ст. 212 КК України. Цей злочин карається штрафом до 255 тис. грн.