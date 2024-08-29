Организация незаконного пересечения границы: Одесчина в лидерах

Украинские пограничники на реке. Иллюстративное фото: ГПСУ

Одесская область лидирует по количеству дел по незаконному пересечению границы. Только за текущий год в нашем регионе разоблачили больше дельцов, которые занимаются организацией побегов уклонистов за пределы Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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Проблема незаконного пересечения границы в Одесской области

Андрей Костин подчеркнул, что Одесская область является одним из наиболее рискованных регионов, где ситуация с незаконным пересечением границы особенно острая. Основной проблемой является недостаток надлежащих ресурсов ГПСУ.

"Большое количество пограничников постоянно воюет в Силах обороны. Им нужно помочь и с техническим оснащением границы, которая есть между контрольно-пропускными пунктами, и с физической защитой границы. На это нужны деньги и время. Я считаю, что им нужно это выделить и начать это из наиболее рискованных участков", — сказал Андрей Костин.

Генпрокурор добавил, что за шесть месяцев 2024 года в суд направили шесть обвинительных актов в отношении организаторов незаконного пересечения границы. Это наибольший показатель среди регионов Украины.