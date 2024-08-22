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ВАКС скасував одеському екснардепу підозру в злочинних махінаціях — САП оскаржить рішення

22 серпня 2024 17:59
Галина Шподарева - редактор
Зловживання на Одеському припортовому заводі — ВАКС скасував підозру ексдепутату
Вищий антикорупційний суд. Фото ілюстративне: vaks.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення судді про скасування підозри екснардепу, організатору злочинної схеми зловживань на "Одеському припортовому заводі". За даними правоохоронців, під час продажу мінеральних добрив підприємство зазнало збитків на суму 93,3 млн гривень. 

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер, 22 серпня.

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Одеський припортовий завод. Фото: latifundist

Рішення ВАКС у справі "Одеського припортового заводу"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погодилася з рішенням слідчого судді ВАКС від 20 серпня, яким скасовано підозру колишньому народному депутату України VIII скликання.

"Докази свідчать про причетність особи до організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" у сумі 93,3 млн гривень", — повідомили в САП

У САП назвали відповідне рішення судді незаконним і необґрунтованим та готують його оскарження до Апеляційної палати ВАКС. 

Нагадаємо, в березні-грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродавала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн. 

Серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину):

  • заступник директора та начальник відділу припортового заводу,
  • власник компанії-нерезидента — учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата,
  • організатор схеми — народний депутат. 
ВАКС скасував екснардепу підозру в злочинних махінаціях — САП оскаржить рішення - фото 2
Допис САП. Фото: скриншот

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