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ВАКС отменил одесскому экс-нардепу подозрение в преступных махинациях — САП обжалует решение

22 августа 2024 17:59
Галина Шподарева - редактор
Злоупотребление на Одесском припортовом заводе — ВАКС отменил подозрение экс-депутату
Высший антикоррупционный суд. Фото иллюстративное: vaks.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение судьи об отмене подозрения экс-нардепу, организатору преступной схемы злоупотреблений на "Одесском припортовом заводе". По данным правоохранителей, при продаже минеральных удобрений предприятие понесло убытки на сумму 93,3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг, 22 августа. 

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Одесский припортовый завод. Фото: latifundist

Решение ВАКС по делу "Одесского припортового завода"

Специализированная антикоррупционная прокуратура не согласилась с решением следственного судьи ВАКС от 20 августа, которым отменено подозрение бывшему народному депутату Украины VIII созыва.

"Доказательства свидетельствуют о причастности лица к организации преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" в сумме 93,3 млн гривен", — сообщили в САП

В САП назвали соответствующее решение судьи незаконным и необоснованным и готовят его обжалование в Апелляционной палате ВАКС. 

Напомним, в марте-декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Согласно оформленным соглашениям частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод". В результате "ОПЗ" недополучил прибыли на сумму около 93,3 млн грн. 

Среди подозреваемых (должности указаны на момент совершения преступления):

  • заместитель директора и начальник отдела припортового завода,
  • владелец компании-нерезидента — участницы коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата,
  • организатор схемы — народный депутат. 
ВАКС отменил экс-нардепу подозрение в преступных махинациях — САП обжалует решение - фото 2
Сообщение САП. Фото: скриншот

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18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

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