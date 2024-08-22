В Одессе человеку с инфалидностью вручили повестку: детали скандала

Мужчина, которому вручили повестку. Фото: скриншот

В Одессе произошел очередной скандал с сотрудниками Территориального центра комплектования и Социальной поддержки (ТЦК и СП). Люди в форме забрали в военкомат местного жителя, который якобы имеет вторую группу инвалидности.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали скандала

Видео снимала женщина, вероятно, близкая одессита по имени Владимир. По словам мужчины, он был во дворе, когда к нему подошли люди в форме и забрали в ТЦК и СП.

"Вот так вот у нас поступают с больными людьми. Человек со второй группой инвалидности", — отметила автор видео.



Владимира якобы держали в военкомате четыре дня. После чего его отпустили и вручили повестку.